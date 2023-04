Rixensart : un quatuor de copains devenus dealers

Et tous ont eu l’air surpris d’entendre le parquet leur reprocher aussi, sinon surtout, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, une prévention qui, si elle devait être retenue par le tribunal, alourdirait les peines.

Selon la citation, les faits se sont déroulés du 1er novembre 2019 au 14 juillet 2020. Michel D., père de trois enfants, connaît la musique puisqu’il a déjà été condamné le 15 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits similaires. Il est consommateur et a vendu de l’héroïne à des connaissances, mais pas de cannabis.

Jules D. n’avait pas de voiture, à l’inverse de Berthe "qui m’a rendu beaucoup de services", elle qui ne reconnaîtra qu’avoir vendu une seule fois de l’héroïne.

Le trio devient quatuor par la grâce de Bernard D., un Carolo ( "au rôle anecdotique", dira le parquet), mais dont le casier judiciaire porte 23 condamnations. Une avocate le représentait. Le quatuor aurait même pu se transformer en quintet, mais Gérald D. est décédé.

La substitute Émilie Willems le reconnut. L’enjeu de ce procès était double, démontrer l’ampleur du trafic et la circonstance de l’association.

Décidées par un juge d’instruction en 2019, les écoutes téléphoniques établirent de nombreux contacts entre Gérald et Michel D., le GSM de ce dernier affichant plusieurs numéros d’appel aux Pays-Bas.

Jules D. fut ensuite identifié et dans la foulée apparut Berthe L. au rôle double, intermédiaire entre fournisseurs et clients d’une part, "nourrice" de l’autre.

Une quadruple perquisition eut lieu le 14 juillet 2020. On découvrit de la "marchandise" chez les uns et les autres, des balances et sept GSM chez Berthe. Quelques semaines de détention préventive suivirent.

Le jugement suivant est tombé: trente mois avec sursis pour Michel, deux ans avec sursis pour Jules, deux ans de probation autonome pour Berthe, six mois avec sursis pour Bernard. Tous sont également condamnés à une amende ferme de 8 000 €.