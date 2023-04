Rixensart : les anciens bénévoles du tennis club Leur Abri n’apprécient pas "l’attitude communale" à leur égard

"Être traité comme ça, c’est inacceptable"

Pour Pascal, bénévole qui présidait la gestion du club, et Dominique, qui l’assistait pour la comptabilité, c’est plus complexe que ça: "Nous avions entamé des démarches pour la création d’une ASBL. Nous étions même assistés par une personne qui s’était déjà occupée d’une procédure similaire pour le club du Bosquet à Rosières et qui s’y connaissait bien". Toutefois, c’est lorsqu’ils ont pris conscience que cela représentait "une masse de travail" que les bénévoles de Leur Abri ont décidé de s’arrêter là. "Cela nous a semblé encore plus évident après les courriers peu aimables de la Commune. C’est inacceptable d’être traité comme ça !", précisent-ils.

Dominique rappelle que l’équipe de bénévoles a beaucoup fait pour le club. "On entretenait les abords des terrains en retirant les mauvaises herbes, on veillait à la propreté du chalet, et bien sûr on a assuré tout l’aspect administratif et financier, nous pouvons d’ailleurs prouver la bonne gestion des comptes. On ne demandait pas d’aide à la Commune pour tout ça."

Dominique ajoute que les bénévoles n’ont jamais vu comme un problème que les responsables communaux recherchent des repreneurs. "Au mois d’octobre dernier, ils nous ont dit qu’ils allaient chercher d’autres gens pour gérer le club et créer une ASBL. Pour nous, il n’y avait là aucun problème."

De son côté, le directeur du Département des sports a expliqué qu’il était justement "occupé à constituer une nouvelle équipe pour reprendre le club" et pour que celle-ci crée une ASBL.

Ajoutons que les désormais ex-bénévoles Pascal et Dominique tiennent à rappeler que leurs 12 années de gestion du club ont été "pleines de bons moments. Lorsque nous voyions les membres sortir du terrain le sourire aux lèvres, c’était tout ce que nous demandions. Nous sommes des passionnés de tennis, dit Dominique. Gérer un club de 500 membres, c’est lourd en termes d’investissement de temps et d’énergie, c’est certain. Mais nous y avons pris beaucoup de plaisir !"