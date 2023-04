Rixensart : vers un distributeur de cash dans le centre

Toutefois, cela ne suffit manifestement pas. En effet, la disparition de ces distributeurs a posé un problème de taille aux clients de ces banques. C’est le cas notamment à Rixensart où, dans le centre-ville, il n’est plus possible de retirer du cash, comme le rappelle l’administration communale: "Depuis la disparition des distributeurs de billets de banque présents dans les agences bancaires (ING, BNP Paribas Fortis et Belfius) en septembre dernier, le centre de Rixensart s’était retrouvé sans aucun lieu de retrait d’argent". Et de souligner la difficulté pour une partie des Rixensartois de se rendre à un distributeur: "Tout le monde ne dispose pas d’un véhicule pour se rendre au distributeur le plus proche, qui est situé aux Papeteries, à Genval".

Pour les responsables politiques, "cette situation est inacceptable compte tenu de la présence de nombreux commerces locaux et d’un marché hebdomadaire", dans le centre-ville. Pour la bourgmestre, Patricia Lebon, "il n’est pas normal qu’une Commune doive se substituer aux banques. Mais les compétences de la Commune sont larges et elles couvrent tout ce qui relève de l’intérêt communal, c’est-à-dire les besoins collectifs de nos habitants". Ainsi Rixensart a décidé d’agir: "Malgré une pétition de 4 000 signatures et une motion spéciale du conseil communal, les discussions avec Batopin (consortium de Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC qui gère les points cash) sont restées sans suite. Afin de pallier cette défaillance, la Commune a initié en janvier une procédure de concession de services visant au placement et à l’exploitation d’un distributeur de billets au centre de Rixensart".

Et ça semble être en bonne voie, puisque "le 29 mars dernier, au terme de la procédure, la concession de services a été attribuée", expliquent les autorités communales. Toutefois, à ce jour, la procédure est encore en cours. Les responsables communaux précisent que "ce projet ne pourra voir le jour qu’une fois que l’autorité de tutelle, la Région wallonne, aura remis sa décision" et ajoutent que "le collège communal et les Rixensartois sont impatients de pouvoir inaugurer ce nouveau distributeur qui devrait être installé sur la place de la Vieille Taille".