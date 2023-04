Rixensart : "L’Odyssée de l’Objet" récompense les innovations imaginées par des élèves de l’enseignement secondaire

Cette année, quinze projets ont été retenus pour la finale nationale grâce à l’introduction d’un processus de présélection. "Derrière cette nouveauté, explique Michel Van Cromphaut, co-organisateur du concours, il y a notre volonté de ne présenter que les meilleurs projets aux membres du jury."

Organisé tous les deux ans depuis 2002, par le SPW Recherche, chaque fois autour d’une thématique différente, le concours a pour objectif "de sensibiliser les jeunes aux sciences, de stimuler leur créativité et leur esprit d’innovation", explique Michel Van Cromphaut.

Cette année, pour la onzième édition c’est l’objet de mesure qui était à l’honneur. Les participants devaient inventer un objet simple et innovant, tridimensionnel, dont l’utilité réside dans sa fonction de mesure. Par ailleurs, Baudouin Jambe, directeur au SPW Recherche, rappelle que les innovations se doivent d’être vraiment neuves et ne peuvent mesurer plus d’un mètre cube: "Nous sommes très attentifs à tout cela et notamment au fait que l’objet doit être nouveau. Malheureusement pour un groupe aujourd’hui, j’ai trouvé leur invention sur internet…"

L’entrepreneuriat en secondaire

Derrière le concours "L’Odyssée de l’Objet", on trouve donc Michel Van Cromphaut. Partant de ses interrogations autour des étapes de la création d’un objet, l’homme a souhaité embarquer des élèves de secondaire dans un projet inédit, celui de leur permettre de créer un objet de A à Z. Il décide ainsi, il y a plus de vingt ans, d’organiser "L’Odyssée de l’Objet".

Des projets prometteurs

William Massin, élève de rhétorique en option horlogerie à l’IATA (Institut d’enseignement des arts techniques sciences et artisanats, Namur) est fier de présenter son projet "La pendule d’école", réalisé avec l’aide de son professeur d’horlogerie, Didier Denayer. "On voulait créer une horloge qui allait pouvoir correspondre aux dix périodes de cours de 50 minutes qu’on a par jour. Le plus compliqué a été de réussir à intégrer les deux pauses de 10 et 15 minutes qui ponctuent une journée", explique William Massin.

Pour ce faire, les huit membres de son groupe ont récupéré le mouvement d’une pendule datant du XIXe siècle, qu’ils ont entièrement restauré puis l’ont modifié avant d’y ajouter des nouvelles pièces faites à la main avec des chutes de laiton. L’objectif de ces modifications était de réussir à faire sonner la pendule à la fin de chaque période de cours.

À quelques mètres des Namurois, un groupe composé d’élèves de deuxième secondaire de l’institut Saint-Michel de Verviers, venait présenter, avec leur professeur de mathématique, leur appareil de mesure baptisé "Achelle", contraction des mots "atlas", "échelle" et "latte". "Les élèves à l’initiative de ce projet ont doublé et ont des difficultés à l’école. On s’est rendu compte dans le cadre du cours de géographie que beaucoup n’arrivaient pas à convertir une distance mesurée avec une échelle graduée en centimètres. Je les ai donc accompagnés dans la création d’une latte qui permet de convertir en kilomètre, une distance sur une carte d’atlas", raconte leur professeur, Laure Willems. Cette "Achelle" a remporté un succès fou dans leur école. Résultat, la direction en collaboration avec les professeurs d’études du milieu a décidé de faire produire ces lattes en papier à destination de l’ensemble des élèves du premier degré, de l’institut verviétois.

Un concours sans frontière

Depuis 2019, la compétition a pris une dimension internationale en s’exportant au Québec. Organisant le concours en parallèle de celui en Belgique, les organisateurs ont cette année décidé d’établir un classement international. Pour établir ce classement, les Québécois voteront pour les Wallons et inversement.

Cette année, le concours n’ayant pas lieu au même moment dans les deux pays, les organisateurs ont décidé de mettre en place un duplex avec le Québec.