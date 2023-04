Rixensart: l’équipe du club de tennis Leur Abri jette l’éponge

Concrètement, l’équipe a choisi de ne plus s’occuper des tâches quotidiennes du club dès ce mois d’avril. Pour eux, le temps du dialogue avec le Département des sports est révolu. "Les membres actuels seront personnellement informés de notre décision et seront redirigés vers vous pour les informations de la saison à venir. Et la clé du chalet vous sera transmise par recommandé avec accusé de réception."

"Ils n’ont jamais créé l’ASBL"

Il y aurait eu un problème de communication. "Vous évoquez 7 courriels qui nous ont été adressés et sont restés lettre morte", rappelle l’équipe du tennis club à l’attention du département des sports. Dominique et Pascal font savoir que leur équipe a aussi envoyé des courriels qui sont restés sans réponse ou tout cas sans réponse satisfaisante. "Difficile d’entamer quelque dialogue que ce soit."

De son côté, la Commune de Rixensart déplore la situation: "Cette décision unilatérale, prise à la veille de la nouvelle saison, met les usagers et la Commune dans une position délicate. Nous souhaitons que les membres du club puissent retrouver les terrains le plus vite possible et c’est ensemble que nous trouverons une solution".

Fred Hautrive, directeur du Département des sports a déclaré de son côté que "depuis un an et demi, nous les invitons à créer l’ASBL du club, en leur proposant même de l’aide dans les démarches. Cela n’a jamais été fait. Le mardi 11 avril, un nouveau comité sera mis en place et chapeauté par moi-même, pour la créer".

"Nous n’avons pas déserté ni dégradé le club"

Par ailleurs, l’équipe du club de tennis aurait, selon ses propres dires, été accusée par la direction du département des sports d’avoir "déserté le site de Leur Abri" empêchant les membres de jouer. "Ces allégations relèvent du mensonge pur et simple", expliquent les auteurs de la lettre, évoquant comme argument qu’ils sont bénévoles et qu’ils ont d’autres obligations. Ils ajoutent que les inscriptions ont toujours été possibles jusqu’à la fin de la saison. Pour eux, leurs engagements ont été tenus. Ils réfutent aussi le fait qu’ils auraient dégradé le club. "Nous l’avons toujours géré en bon père de famille."

Le directeur répond: "Je n’ai pas dit qu’il y avait eu des dégradations. J’ai dit que s’il y en avait, ce serait à leurs frais, faute d’état des lieux de sortie légal. Concernant la désertion, c’est exactement ce qui s’est passé, puisqu’ils ont quitté leur fonction sans prévenir".