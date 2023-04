Les castors sur la Lasne dérangés par les passants au niveau de Genval ?

"Comme vous le savez, des castors s’y sont installés depuis environ deux ans et ont construit à un barrage sur la rivière de la Lasne, au niveau d’un terrain aujourd’hui inutilisé à proximité du site"Corée", près des Papeteries", a-t-il rappelé pour poser le contexte.

Pour lui, le problème n’est ni les castors ni leur barrage, mais le fait que des passants s’aventurent au-delà du grillage affaissé au sol sur ce terrain privé, depuis les travaux du parc urbain à venir à cet endroit.

"Les promeneurs dérangent probablement les castors", s’inquiète Christian Chatelle.

Il a insisté sur le fait "qu’il s’agit d’une espèce protégée en Région wallonne, et même en Europe". En effet, depuis la Convention de Berne entrée en vigueur en 1982 au niveau des États européens entre autres, il est interdit de le chasser, de le capturer, mais aussi de le perturber intentionnellement ou de détruire un site de reproduction.

Ce sont ces deux derniers points qu’a tenu à rappeler M. Chatelle au conseil communal. "La période de reproduction des castors arrive bientôt."

"Il faut relever la grille autour de ce terrain pour protéger les castors"

Le conseiller communal DéFI demande que ce grillage soit correctement rétabli dans les règles de l’art, afin que le passage l’accès à la curatelle sur les bords de la Lasne ne puisse plus être possible au tout-venant.

Par contre, Christian Chatelle a déploré les jets de détritus que ces personnes laissent dans cette zone. "Des canettes, mais aussi des draps et des tapis montrent qu’il y a pas mal de passage près du barrage."

Il rappelle qu’il ne voit aucun problème à ce que des gens viennent se détendre dans des espaces verts. "Ce n’est juste pas l’endroit adéquat."

Plus globalement, Christian Chatelle a tenu à souligner que le barrage des castors a des avantages, et que c’est une raison d’en prendre soin.

"Il crée une zone humide. C’est bon pour la biodiversité. En plus, il capte les excès d’eau en cas d’inondation ou de forte pluie et évite l’effet torrent qui peut faire des dégâts aux alentours. On a tout à y gagner !"

L’échevine de l’Environnement Sylvie Van den Eynde-Cayphas a répondu qu’elle était d’accord avec les remarques de M. Chatelle.

Elle a expliqué qu’une prise en charge communale de réparation de ce grillage et un nettoyage des déchets près de la rive (bien qu’il ne s’agisse pas d’un terrain communal) seront faits aux frais de la commune pour assainir la zone.

Le conseiller communal a apprécié la réponse de l’échevine, mais a néanmoins dit après la séance: "Le plus important est la réparation du grillage dans des délais raisonnables. Sinon, des passants viendront encore, surtout avec le printemps".