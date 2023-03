"La gare de Rixensart est insalubre", dénonce un riverain

"Depuis les travaux du RER qui ont commencé en 2006, la gare est dans un état de chantier permanent, de saleté, d’insalubrité, et ses équipements sont défaillants", a-t-il déclaré.

"Je ne vois pas de gare plus sale et insécurisante que celle de Rixensart"

Au niveau des équipements, il a notamment cité les ascenseurs. "Depuis leur installation, ils sont régulièrement hors-service et chaque fois pour de longues périodes. Actuellement un ascenseur est en panne depuis fin janvier", de quoi engendrer des problèmes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent dès lors plus accéder aux quais. "Cela concerne les personnes en chaise roulante mais aussi celles qui sont accompagnées d’enfants, celles portant de lourds bagages ou celles en béquilles ou cannes ou celles qui n’ont pas la force physique de gravir les 42 marches, l’équivalent de trois étages."

Au sujet des quais, le riverain a déclaré que leur "état de saleté est totalement inacceptable. On y voit des fientes de pigeons, des barrières rouillées, des graffitis sur les parois et des détritus. Le nettoyage des quais se limite au ramassage de quelques détritus et à la collecte des poubelles. Comme voyageur régulier des gares en Belgique et à l’étranger, je n’ai pas souvenir d’une gare aussi sale et insécurisante que celle de Rixensart."

"Tout ne dépend pas de la Commune", répond la bourgmestre

La bourgmestre Patricia Lebon lui a répondu: "Vous nous interpellez sur un sujet qui n’est pas vraiment dans nos compétences."

Elle a toutefois ajouté en substance que les autorités communales ont contacté la SNCB, ainsi qu’Infrabel, mais ceux-ci ont expliqué avoir eu des soucis de personnel en congé ou manquant pour traiter ce dossier.

Par ailleurs, pour plus de précisions, Patricia Lebon a montré un plan de la gare avec les zones qui relevaient de la Commune et celles de la SNCB, depuis le 22 novembre 2017, date à laquelle une convention de gestion de la gare avait été approuvée par le conseil communal.

Elle a rappelé que certaines choses avaient déjà été placées, notamment des piques anti-pigeons là où c’est possible, mais que d’autres étaient plus compliquées à mettre en place, car elles impliqueraient des coupures de lignes qui doivent être planifiées par Infrabel.

"Pour l’ascenseur, nous sommes dans l’attente d’une pièce qui a été commandée pour le remettre en service."