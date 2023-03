Dix-neuf boulettes de cocaïne dans le caleçon

Ils ont remarqué que juste avant que la voiture s’immobilise, le conducteur semblait très nerveux et manipulait son GSM, branché sur l’application Waze. Et lorsqu’il est sorti, les agents ont été très intrigués par sa démarche bizarre.

Après l’avoir fouillé, ils ont compris: le Jettois avait coincé 19 boulettes de cocaïne dans son caleçon, sous ses parties génitales, en espérant que les policiers n’iraient pas les chercher là… Il y avait plus de 600 euros dans sa voiture, et son GSM contenait des traces de l’encodage de nombreuses adresses.

De la coke, une voiture de location, des adresses… Les policiers connaissent bien la chanson à présent: une fois de plus, ils étaient tombés sur le livreur d’une des centrales basées à Bruxelles et vendant de la cocaïne en Brabant wallon.

Une perquisition au domicile du suspect a permis de découvrir plus de 5 600 euros, cachés dans la chambre de ses sœurs. Celles-ci ont expliqué aux policiers que leur frère leur avait demandé, trois semaines auparavant, de garder discrètement ce petit magot.

Sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, le Jettois n’a pas nié travailler pour une "centrale", gagnant environ 150 euros par jour pour livrer de la cocaïne. Mais il a affirmé que l’argent, lui, venait d’une "tontine".

"Chez les Africains, c’est courant, a-t-il expliqué. On collecte de l’argent tous les mois et à un moment, on l’offre à celui qui est dans le besoin. "

Problème: le jeune homme a expliqué dans le même temps avoir vendu de la cocaïne parce qu’il devait payer d’importantes dettes. Et sa mère, qui se saigne pour payer ses amendes, ne savait pas qu’il était en possession de plusieurs milliers d’euros…

"C’est une attitude très interpellante !", s’est indignée la substitut à l’audience, requérant un an de prison.

Le tribunal, dans le jugement qu’il vient de rendre, se montre plus clément: le prévenu s’en tire avec une peine de travail de 180 heures, toutefois remplacées par 18 mois de prison en cas d’inexécution. L’histoire de la tontine étant jugée peu crédible, tout l’argent saisi par les enquêteurs est confisqué.