Un forum pour explorer les opportunités économiques entre l’Afrique et la Belgique

D’origine rwandaise, ce journaliste de formation est persuadé qu’on a tout à gagner à travailler avec l’Afrique: "Il existe tellement de potentiel en Afrique mais l’entrepreneuriat a besoin d’accompagnement et de partenariats. Ce forum, ce sera aussi l’occasion pour les entreprises belges de prendre conscience qu’il y a aussi moyen de faire du business en Afrique."

L’inverse est vrai aussi et Jean-Paul Habimana est persuadé d’ailleurs qu’il suffit d’encourager la diaspora africaine car elle est capable de créer de nombreux emplois. "On a tellement de choses à partager et nous, avec ce forum, nous voulons jouer le rôle de facilitateur."

Les rendez-vous sont nombreux lors de cette journée et outre le député André Flahaut, qui évoquera la coopération Nord-Sud, on pourra y découvrir des expériences concrètes avec des témoignages d’entrepreneurs africains mais aussi d’entrepreneurs belges. Parmi ceux-ci Julien Riat, le co-fondateur de Solarly, une start-up basée à Louvain-la-Neuve qui produit des stations solaires en vue d’équiper des centres de santé au Cameroun.

Près de 60 entreprises africaines se sont inscrites, mais Jean-Paul Habimana ne sait pas dire si elles seront toutes présentes vu les difficultés rencontrées par certains représentants à obtenir les visas: "C’est aussi une première et il n’est pas toujours évident d’expliquer en quoi le projet peut-être intéressant. Il y aura d’autres éditions et on ira aussi probablement en Afrique."

Le FEBA se tiendra ce vendredi 24 mars à l’hôtel Mercure de Namur, avenue Baron de Moreau, 1, 5 000 Namur, Belgique. Il se tiendra 9h à 18 h. Tous les renseignements sur oeildhumanite.com