Rixensart : le conseil des enfants a été touché par un sentiment de détresse lors de sa visite au centre Fedasil

"Nous avons visité en février le centre Fedasil de Rixensart et partagé un goûter avec des enfants qui y résident, a expliqué Lucien, l’un des porte-parole du conseil des enfants. Nous irons aussi au parlement fédéral ce mois-ci encore, alors qu’en avril et mai nous participerons à des activités intergénérationnelles avec les pensionnaires du home Le Val du Héron et du centre de jour Les Oliviers". Ils organiseront également boum à la fin de l’année scolaire pour les enfants de 5 et 6 primaire de Rixensart à la salle Martin Luther King.

Gabriela est revenue sur leurs réunions mensuelles en commissions au sein desquelles ils définissent les projets de l’année: "En 2022, nous avons lancé une opération de récoltes de produits d’hygiène, car nous avons été sensibles à la détresse des réfugiés ukrainiens". Elle a ajouté comme projet à venir: "Nous allons organiser une rencontre interécoles en juin, avec tournoi sportif et un quiz de culture générale, en collaboration avec les instituteurs et les professeurs d’éducation physique".

L’engagement du conseil des enfants a été salué par Grégory Verté, échevin de la Jeunesse et des projets participatifs, ainsi que par Patricia Lebon, bourgmestre.