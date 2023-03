Rixensart : la place Cardinal Mercier, à Bourgeois, va faire l’objet d’un lifting en profondeur

Sur une portion de la chaussée de Wavre, entre la rue de Messe et la rue Haute, les trottoirs seront élargis pour atteindre 1,5 m de large,

Il a aussi été question de deux passages piétons, l’un au bout de la rue Révérend Père Pire – près du carrefour avec la chaussée de Wavre –, l’autre sur la chaussée elle-même au niveau de la rue de Messe. "Un “trottoir traversant” surélevé au débouché de la rue de Messe dans la chaussée de Wavre, qui unira les trottoirs des deux côtés, est planifié également", a expliqué Vincent Garny, échevin de la Mobilité. Du fait de l’élargissement du trottoir, il y aura un léger rétrécissement de la chaussée de Wavre entre ces carrefours.

Vincent Darmstaedter (Écolo) a demandé pourquoi la traversée de la chaussée de Lasne n’avait pas été envisagée. Réponse de Vincent Garny: "Le reste va suivre. Nous procédons par tronçon."

L’échevin de la Mobilité a par ailleurs présenté un plan de "réasphaltage des voiries de la place Cardinal Mercier favorisant la mobilité douce", avec verdurisation. En parallèle, une réorganisation du parking de la place est également prévue. Pour cela, Vincent Garny a expliqué avoir consulté de nombreux acteurs locaux ainsi que les responsables de l’école et la police pour cerner les enjeux de ce chantier. "Côté est de la place, à proximité du carrefour avec la rue des Cailloux, les places de parking vont être reculées des façades pour permettre aux piétons et aux cyclistes de mieux circuler. Aujourd’hui, les piétons doivent aller sur la rue, ce qui n’est guère sûr…"

Certains sens uniques seront installés par ailleurs pour la fluidité de la circulation.

De plus, un deuxième emplacement de parking pour personne à mobilité réduite sur cette place Cardinal Mercier a aussi été voté.

Que faire dans une rue sans trottoirs ?

Ajoutons qu’une interpellation citoyenne portait aussi sur une question de mobilité. Une habitante de la rue des Cailloux a déploré l’absence de trottoirs dans sa rue: "Impossible d’y circuler avec une poussette quand passe une voiture. On est régulièrement contraint à marcher au milieu de la rue", a indiqué en substance cette dame, qui conduit à pied ses enfants à l’école et son bébé à la crèche.

L’échevin Garny a répondu que la rue des Cailloux fait l’objet de l’attention du collège depuis 2017, notamment pour la vitesse et le stationnement. Il a ajouté que faire de cette rue une zone résidentielle, donc limitée à 20 km/h, serait la voie à suivre et "on va vers cela". Cette réponse n’a guère satisfait la riveraine, celle-ci estimant que le problème est avant tout l’absence de trottoirs bien plus que la vitesse des véhicules.