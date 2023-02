Les travaux pour la fibre optique ont débuté à Rixensart

D’après l’agenda communal, ce ne sont en effet pas moins de six chantiers qui vont avoir lieu en cette fin du mois de février, et jusqu’au mois de mars pour cinq d’entre eux. Cela concerne à la fois Rixensart, mais aussi Genval et Rosières.

Les autorités communales ont communiqué sur leur site internet les périodes au cours desquelles des travaux pour chacun de ces chantiers auraient lieu. L’échevin des travaux publics de Rixensart, Bernard Remue, précise toutefois: "Les travaux ne dureront pas tout le long des périodes mentionnées. Il s’agit des arrêtés de police, suite aux demandes des entrepreneurs. Cela peut durer un, deux jours ou plus, selon l’endroit, mais ils ont prévu plus large en cas d’imprévus comme la pluie, ou d’organisation par rapport à d’autres chantiers déjà en cours, comme l’asphaltage ou l’égouttage".

Parmi ces chantiers, certains ont déjà commencé, comme celui des trottoirs près du lotissement de Froidmont. Pour le square des Primevères, la période durant laquelle les travaux auront lieu est fixée jusqu’au 9 mars. Pour celui de la rue des Volontaires, ce sera d’ici au 2 mars, et pour ceux des rues de Rosières, de la Station et des avenues Albert 1er, Gevaert et des Combattants jusqu’au 21 mars.

Fin des travaux l’installation en 2024

Ce mardi 21 février, au niveau de la chaussée de Wavre, a eu lieu le placement du POP ("Point de présence opérateur"). Il s’agit d’une cabine technique permettant aux opérateurs de télécommunication d’accéder au réseau. Le directeur commercial d’Unifiber, Laurent Petit précise également: "Quand le déploiement de la fibre a atteint les 80%, Unifiber ouvrira son réseau aux opérateurs afin que ceux-ci puissent au plus vite proposer leurs services sur la fibre aux citoyens".

Le chantier d’installation de la fibre sur la place communale de Rixensart est prévu entre ce jeudi 23 février et le mardi 7 mars. Le dernier des six points de chantier à démarrer sera celui autour des avenues Bel Air, Schweitzer et André Renard, puisqu’ils auront lieu entre le 27 février et le 17 mars prochains.

L’installation de la fibre optique implique donc, on peut le voir, des travaux d’une envergure non négligeable. "Au-delà de ces chantiers ponctuels, la durée totale d’installation de la fibre, avant qu’elle puisse être activée, est de 18 mois. Fin mars 2024 ça devrait être fini précise l’échevin des Travaux publics. Et encore, un retard n’est pas à exclure, en cas d’imprévu éventuel."

Le trafic local automobile et cycliste sera affecté. La rue des Volontaires sera fermée à la circulation le temps des travaux jusqu’au 2 mars, hormis pour la circulation locale. Pour les autres points de chantiers, ce n’est pas encore précisé.

Les pour et les contre, selon des riverains

Sur les réseaux sociaux, on a pu lire des avis divers. Certains estiment qu’une telle installation n’est pas nécessaire. Parmi les avis positifs, on peut lire des remarques parfois inattendues sur des effets indirects de l’installation de la fibre. "Chez nous, les trottoirs sont beaucoup mieux qu’ils ne l’étaient avant. Ils ont replacé de nouvelles dalles à la place de toutes celles qui étaient cassées", explique un habitant de Genval vivant dans un quartier où la fibre optique a déjà été installée.