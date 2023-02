Rixensart : 30 mois de prison pour des photos de sa fille dénudée

Un jour, alors qu’une de ses filles était chez lui pour le conduire sur les lieux de cette thérapie, elle a emprunté le GSM de son père pour envoyer un courriel à sa sœur. Mais en manipulant l’appareil, elle est tombée sur un fichier baptisé de son prénom, suivi d’un X. Intriguée, elle l’a ouvert et a découvert… des photos d’elle prises à son insu alors qu’elle se trouvait dans la salle de bains de la maison familiale.

Via d’autres clichés, elle s’est aussi aperçue que son père consultait et conservait des photos de charme, qu’elle avait réalisées alors qu’elle avait atteint sa majorité. Une perquisition et la saisie du matériel informatique du suspect ont permis de trouver également six nouveaux fichiers pédopornographiques, non concernés par la procédure antérieure qui s’était clôturée par une médiation.

Il est également apparu, en cours d’enquête, que le Rixensartois était entré dans la salle de bains quand une autre de ses filles, adolescente à l’époque, était en train de se raser le pubis. Pas embarrassé le moins du monde par la situation, il avait proposé de l’aider… et l’avait fait.

Cité cette fois devant le tribunal correctionnel pour s’expliquer sur ces différents épisodes interpellant, l’homme n’a pas fait le déplacement à Nivelles. Son dossier a dès lors été examiné par défaut.

La substitute, en consultant le dossier, a indiqué que le prévenu avait expliqué aux enquêteurs qu’il ne se souvenait pas d’avoir rasé une de ses filles adolescentes. Pour le reste, d’après la représentante du ministère public, le Rixensartois ne semblait pas trop voir quel était le problème lorsque la police l’a interrogé sur le fait d’avoir filmé une autre de ses filles dans la salle de bains ou aux toilettes…

"La formation qu’il a suivie dans le cadre de la médiation, il n’en a rien tiré. Et lorsque le Centre de santé mentale a évoqué la possibilité qu’il se soumette à un suivi, il a refusé", avait encore précisé la substitute.

Le jugement est tombé jeudi: l’homme écope de 30 mois d’emprisonnement.