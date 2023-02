"Les hommes préfèrent mentir", en tout cas au Flétry, à Rixensart

"Je joue le rôle d’un homme qui a beaucoup de mal à être fidèle… On est en pleine comédie évidemment. C’est truffé de bonnes répliques, bien caustiques. Éric Assous, c’est une écriture très moderne et facile. Mais c’est aussi assez cynique. Sa vision du couple n’épargne personne.

On a ajouté une représentation in extremis le 14 février, et on a rempli la salle. On a eu plein de couples qui se taquinaient ce soir-là. C’était très sympa."

La réussite de la pièce est aussi due au travail de Serge Devos, le metteur en scène. Ce professionnel du théâtre qui aime les amateurs a beaucoup travaillé la direction des acteurs: "Je connais bien ces comédiens, j’en ai vu évoluer certains et je trouve qu’ils ont fait des vrais progrès. J’ai énormément d’admiration pour les gens qui font du théâtre en amateur et y consacrent des heures après leur travail, uniquement par passion. Au départ, ce n’était pas le genre de pièce que j’aurais choisi, mais j’avoue qu’ils ont réussi à me la faire aimer".

Le prochain rendez-vous théâtral au Flétry est déjà fixé et les réservations vont bon train pour La Souricière, d’Agatha Christie, que l’on pourra voir du 13 au 29 avril.