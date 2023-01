Que Batopin le veuille ou non, il y aura un distributeur de billets dans le centre de Rixensart

Pour rappel, alors qu’il y avait plusieurs distributeurs de billets dans le centre, les Rixensartois doivent désormais se rendre aux Papeteries de Genval – un périple de 26 minutes à pied – pour trouver un distributeur. Cette situation boiteuse est le fruit de la décision du réseau Batopin – consortium formé par les banques BNP Paribas Fortis, CBC, ING et Belfius – de rationaliser le nombre de distributeurs de billets sur le territoire belge.

Pas d’accord, le conseil communal a voté, fin décembre, à l’unanimité, une motion "sollicitant une accessibilité et une proximité aux distributeurs automatiques de billets dans la commune de Rixensart". En vain. Batopin est resté sourd aux réunions, courriers, pétitions et motions communales.

« Ce n’est pas une solution normale »

Le collège est donc passé à la vitesse supérieure. Le 18 janvier, la bourgmestre a annoncé au conseil communal que la Commune lançait un marché dans le but de désigner un concessionnaire qui aura pour mission de placer et exploiter un distributeur de billets dans le centre. Le lieu exact n’est pas encore connu, mais ce sera en extérieur, dans un lieu où il est aisé de stationner, un lieu sécurisé et bien visible.

"Oui, cela va coûter un peu d’argent à la Commune mais nous ne savons pas encore combien, admet Patricia Lebon. Un cahier de charges a été rédigé. Toute société agréée peut se montrer intéressée. Il n’y en a pas des tonnes, bien entendu. Et les banques en font partie. Je ne pense pas qu’il soit normal qu’une Commune doive se substituer aux banques, mais cette solution est le fruit d’une mûre réflexion menée avec des juristes. J’estime que le fait de disposer d’un distributeur de billets est un vrai service à la population. Certaines personnes âgées sont encore très attachées à l’utilisation des billets de banque car la fracture numérique reste une réalité."

Et d’ajouter, plus largement, que ce n’est pas rassurant de voir l’argent être privatisé: "On peut imaginer qu’il y ait un bug informatique ou des actes malveillants de hackers… Toutes sortes de questions se posent autour de la cybersécurité et de la vie privée aussi".

Une idée inspirante

La procédure de concession de service sera lancée prochainement. À l’issue de celle-ci et, à condition que la Commune reçoive des offres conformes au cahier des charges, un service de retrait de billets sera à nouveau accessible au centre de Rixensart dans le courant de cette année.

L’annonce de cette initiative du collège a d’ores et déjà été très applaudie par les Rixensartois. Elle pourrait bien inspirer d’autres Communes victimes, elles aussi, des "trous" dans le maillage des distributeurs de billets Batopin. À cet égard, il est relevant de pointer le fait que la Belgique dispose du plus petit nombre de distributeurs de cash par million d’habitants avec 489 contre 807, en moyenne, dans la zone euro, selon les chiffres de l’ASBL Financité, fin 2022.