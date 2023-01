Rixensart : la « mission de vie » de Laetitia le Grelle, c’est créer pour surprendre

Décidant de ne pas attendre sans rien faire, Lætitia lance son compte Instagram le 2 octobre 2020, Give me some magic. "À la base, c’était juste recenser les logements insolites de Belgique et les activités “bon plan enfants”." Peu à peu, les abonnés de Lætitia lui demandent d’organiser des week-ends… pour eux. "Je me suis rendu compte que la majorité des gens travaillent trop, ont des enfants et soit ne savent pas organiser un petit week-end parce que ça prend du temps, soit n’aiment pas le faire. Beaucoup de femmes me contactent aussi parce que leurs maris ne leur organisent pas de surprise. Elles me demandent de le faire à leur place." Lætitia devient alors créatrice de souvenirs en organisant des séjours sur-mesure en fonction des besoins et des souhaits des gens.

Une pierre qui lui répond

Lorsqu’elle est contactée, Lætitia envoie à ses clients un formulaire très précis: les dates, le type de logement, les équipements, séjour avec ou sans enfants… "Puis je fais mes premières recherches et j’envoie quelques propositions écrites. Ensuite, le client décide si le séjour est une surprise ou non. La plupart du temps, ça l’est. Mon objectif est que ça corresponde à 100% à ses demandes." Indépendante complémentaire lorsqu’elle travaillait encore pour l’agence événementielle, Lætitia devient indépendante totale en octobre 2022. "Lorsque j’étais au bureau, je voyais des mails qui rentraient. Je n’avais qu’une envie, être chez moi et travailler sur mon projet."

Pendant six mois, elle doute, veut sauter le pas mais ressent beaucoup de peur. "Un jour, je vais dans une boutique Nasoha, qui vend des pierres. Je suis attirée par un bracelet et quand je regarde sa signification, c’est noté que cette pierre t’aide à prendre une décision. Les larmes sont montées. C’est exactement ce dont j’avais besoin." Quelques semaines plus tard, à son retour de vacances, Lætitia décide de démissionner… et son bracelet se casse. "Je suis retournée au magasin pour le réparer et on m’a dit que s’il s’était cassé, c’est que je n’en avais plus besoin. Je l’adorais donc on l’a réparé et deux jours après, il s’est recassé. J’ai l’impression que ça m’a pas mal aidée."

En plus de cela, Lætitia a pu compter sur le soutien de son mari, qui croit beaucoup en son projet, mais aussi sur celui de sa communauté. "Les retours des séjours que j’organise sont tellement positifs." Et pour 2023, elle a pas mal de chouettes projets qui arrivent, dont une potentielle émission de télévision. "C’est un de mes rêves depuis toute petite."