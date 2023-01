Rixensart : un immeuble de 27 appartements dans le quartier « historique » de la gare ?

Cette approche consiste en une réduction des émissions de C02 sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment: conception, matières premières, exécution en phase chantier, utilisation et maintenance sur une durée de vie de 60 ans.

Jardins et potagers collectifs

Joël Polus insiste sur ce dernier point: "C’est ça le plus important, les consommations énergétiques du bâtiment pendant les 60 premières années de sa vie".

Interrogé par nos soins, Christophe Hanin, échevin de l’Urbanisme de Rixensart, estime qu’ "il y a des bonnes idées dans ce projet, à savoir qu’il respecte vraiment la nature. Ça, c’est le point positif. Le point qui est moins positif et qui peut poser problème, c’est qu’on est dans un quartier historique, composé principalement de maisons 4 façades, qui sont des maisons historiques."

Joël Polus pense néanmoins qu’ "en termes de densification, notre projet s’inscrit pile-poil dans ce que dit le schéma de développement communal: on ne densifie pas au maximum. Nous proposons un seul immeuble plutôt qu’une ribambelle de maisons qui s’étaleraient sur l’ensemble du site".

Joël Polus souligne les valeurs du vivre ensemble grâce à la mise en partage d’avantages de la résidence, en termes d’espaces avec les jardins et potagers collectifs, en termes d’économie d’énergie avec les panneaux photovoltaïques destinés à assurer les consommations des communs.

Concernant la mobilité, une place de parking souterrain est prévue par appartement ainsi que cinq emplacements pour visiteurs, situés en façade avant, mais aussi deux places pour des voitures partagées. Un partenariat est prévu avec Cambio.

Le promoteur mise sur la proximité de la gare et encourage les futurs résidents à repenser leurs modes de déplacement.

À cela s’ajoutent deux parkings pour les vélos (dont des emplacements pour les vélos cargos). Capacité totale: 70 places.

L’échevin de l’Urbanisme s’interroge sur les éventuels problèmes de mobilité que pourraient créer 27 logements dans une petite rue.

« On a intégré la majorité des remarques »

Rappelons qu’il s’agit ici d’une deuxième version du projet. En 2020, la première version avait été soumise à une enquête publique (il y avait eu plus de 25 réclamations de la part des riverains) qui s’était soldée par un comité de concertation à la suite duquel des modifications avaient été suggérées.

"On a intégré la majorité des remarques qui avaient été formulées lors de la première enquête publique. Le processus reprend donc son cours…", commente Joël Polus.

En effet, la procédure repart à zéro. Christophe Hanin: "Une nouvelle enquête publique aura lieu du 26 janvier au 24 février. S’il y a plus de 25 réclamations, nous referons un comité de concertation. Suite aux différentes analyses, la Commune remettra un avis qui sera communiqué aux fonctionnaires de la Région wallonne qui remettront leurs avis. Et in fine, c’est la Commune qui décidera de l’octroi, ou non, du permis".

L’ensemble du dossier est consultable sur le site de la Commune de Rixensart (www.rixensart.be).