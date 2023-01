The Dancer: Julien et Cordélia ont ouvert le miroir

Il faut dire que les deux Brabançons ont fait très fort en présentant du rock acrobatique, Julien avec… les yeux bandés. "On a voulu dépasser les limites et ajoutant notre petite touche personnelle, raconte Julien. On aime ce côté adrénaline et cela nous a donné un moment riche en émotions. On peut parler d’un accomplissement dont on est fiers."

Pour Cordélia, "voir le miroir s’ouvrir fut une joie indescriptible, le résultat de plusieurs mois de répétitions et de quelques chutes".

Pour la demoiselle, étudiante en management science à Louvain-la-Neuve, et son partenaire de danse, fraîchement diplômé en kinésithérapie, The Dancer représente l’aboutissement d’une passion. "Cela fait plus de dix ans que je danse, dit Cordélia. J’étais très timide, mes parents m’ont inscrite à un cours de rock auquel je ne voulais pas aller mais je suis directement tombée amoureuse de cette danse et je ne voulais pas qu’ils viennent me rechercher. J’ai alors pris des cours et participé à des soirées rock à Louvain-la-Neuve à l’ASBL Rock Fever où je suis rentrée dans le staff pour ensuite en devenir la présidente."

Julien a intégré le staff au même moment. "J’ai commencé à danser maladroitement lors d’un mariage, il y a sept ans. J’ai ensuite pris des cours et maintenant j’en donne."

"Julien avait besoin d’une cavalière lors des cours qu’il donnait au Blocry. Ça a bien matché et cela fait trois ans que nous dansons ensemble", ajoute Cordélia.

Un mail salutaire

Quand leur ASBL a reçu un mail de la RTBF invitant les éventuels danseurs à se présenter, ils ont décidé de tenter l’expérience. "C’est notre premier concours. On a envoyé une vidéo sans vraiment y croire, c’était très improvisé, mais on a été retenus. On a ensuite présenté une chorégraphie devant un jury qui nous a sélectionnés", ajoute Cordélia, qui danse principalement le rock, "mais je fais aussi de la valse et dès que je peux apprendre une nouvelle danse, j’y vais"

Mardi soir, le duo a donc séduit public et jury. "On est très contents de ce qu’on a fait car il y avait du stress avant notre audition. Danser devant un public ne nous faisait pas peur mais c’était plutôt la crainte de glisser ou de chuter devant la caméra. Mais tout s’est bien passé."