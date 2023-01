Ses victimes, des personnes âgées et donc, vulnérables

On en a eu des exemples lors de l’audience correctionnelle du tribunal de Nivelles du 8 novembre dernier où Philippe V., gérant de la société wavrienne Alyzea, s’est retrouvé sur la sellette avec sur le dos une dizaine de préventions: bons de commande sans prix, appels téléphoniques non sollicités, absence de numéro d’entreprise, contrats hors établissement, non-affichage de prix, absence de droit à la rétractation, pratiques trompeuses et déloyales, omissions trompeuses, pratiques agressives, prêteur sans autorisation, blanchiment. Toutes préventions niées.