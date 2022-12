Un soin pour tous, le rêve de Bénédicte

Soulager et guérir les gens m’a immédiatement semblé facile, là-bas. J’obtenais des résultats surprenants. Il faut savoir que les Sénégalais, quand ils sont soignés par un toubab (NDLR: nom utilisé pour désigner les "blancs"), sont déjà à moitié guéris. À leurs yeux, nous sommes mieux formés, il y a un effet placebo, mais pas que ça. "

Aidée de ce que les villageois appellent sa "crème magique", Bénédicte applique les règles de la médecine chinoise en travaillant avec ses pouces, sur chaque organe douloureux, correspondant à une zone précise de la voûte plantaire: "Quand on stimule une zone, ça marche directement sur les Sénégalais, car ils n’ont aucune barrière mentale. Au début, avec quelques conseils de bon sens et de la réflexo, j’ai guéri quelqu’un d’une diarrhée. À partir de ce moment-là, le tam-tam a fonctionné, et les villageois m’ont accordé leur confiance. À chacun de mes voyages, je soignais entre 15 et 20 personnes par jour. C’est lors de mes consultations que le manque criant de soins de kinésithérapie s’est révélé. De nombreux problèmes articulaires, des AVC, des accidentés, enfants et adolescents handicapés, venaient me voir".

Les premiers soins de kiné sont donnés dans une ville à 45 km de là. Le parcours du combattant pour y arriver.

"Un jour, j’ai aidé un enfant à guérir d’une méningite, il ne savait plus ni parler ni marcher. La maman m’a dit: “C’est la grâce de Dieu qui parle à travers tes mains”. Je ne l’ai jamais oublié. Mon projet était né: construire un centre de santé pour les aider."

L’heure du départ a sonné

Il y a sept ans, Bénédicte a décidé de construire sa maison, sur un champ situé à 10 minutes à pied du village, entourée d’oiseaux, de coqs, d’ânes… Son petit havre de paix, où elle pose ses valises chaque fois qu’elle arrive à Mboro. Mais elle est finalement totalement happée par le Sénégal.

En septembre 2020, c’est le grand tournant. Avec l’accord de ses trois enfants désormais adultes, Bénédicte va poursuivre son rêve. "J’ai tout vendu en Belgique, emporté 18 caisses avec mes affaires, et je suis partie. La vie m’appelle ici, j’ai le sentiment d’avoir une sorte de mission à accomplir."

Outre les séjours de ressourcement qu’elle organise désormais chez elle à Mboro, "la toubab des pieds", comme tous les villageois l’appellent, porte un ambitieux projet: construire un dispensaire spécialisé en soins de kinésithérapie.

Cette fois, l’ampleur de l’entreprise nécessite de se faire aider. Heureusement, l’enthousiasme de Bénédicte est contagieux. Autour d’elle, des proches, des amis, des anciens patients de Rixensart, un ami médecin généraliste… se mobilisent pour créer l’indispensable association qui va chapeauter le projet. "Avec le docteur Marc Melchior et mon amie Sylviane Fallon, nous avons fondé cette association baptisée Un Citron pour Tous, parce que les citrons sont accessibles à tous dans cette région, et c’est ce que nous souhaitons pour les soins."

Dans la foulée, un partenariat avec Asham, une association de Mboro prenant en charge les personnes handicapées, est signé. L’achat du terrain et la première tranche de la construction d’un dispensaire de 270 m2 ont été payés grâce à l’intervention de la Fondation belge Médiations. Le chantier va donc démarrer début janvier. Mais Bénédicte n’a pas encore réuni l’entièreté du budget qui s’élève à 105 665 €.

"Pour bâtir ce dispensaire et l’aménager, j’ai besoin d’aide. Je fais appel à la générosité des Belges. Chaque euro compte. Ceux qui me connaissent me font une confiance totale, je les remercie du fond du cœur. Ils savent que chaque cent versé à l’association sera utilisé pour faire le bien là-bas. À terme, nous céderons le dispensaire à la mairie de Mboro. Je le fais pour eux, pour la population."

Alors qu’elle pourrait être inquiète, Bénédicte se dit confiante: "Je suis un peu inconsciente peut-être, mais je dors parfaitement bien la nuit, s’amuse-t-elle. Je sais qu’on va y arriver. J’ai déjà quelques retours, c’est tellement génial ! On remuera ciel et terre, et avec toutes les bonnes volontés qui m’entourent, on va arriver à boucler ce budget et le faire, ce dispensaire !"

Pour toute participation: « Un Citron pour Tous », BE76 0689 4401 0895. Ou, pour bénéficier d’une déduction fiscale, sur celui de l’ASBL Kontinenten, BE66 7380 3734 7143 - KREDBEBB, communication: Projet « Un Citron pour Tous », nom et prénom, le n° de registre national ou de TVA.