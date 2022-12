Le Prix de la lutte contre la pauvreté pour la Fondation pour l’inclusion digitale

Chaque année, grâce au Prix fédéral de lutte contre la pauvreté, le gouvernement fédéral met en lumière un certain nombre de projets, d’organisations ou de personnes, qui méritent une reconnaissance particulière pour leurs efforts visant à mettre fin à la pauvreté.

Lauréate pour la Wallonie, la Fondation pour l’inclusion numérique, a été lancée par Geoffroy Van Humbeek, le responsable de l’entreprise genvaloise aSmartWorld qui offre une seconde vie à vos téléphones et tablettes dans une démarche écologique.

Partant du constat que l’illectronisme est le nouvel analphabétisme, ce projet fournit gratuitement des smartphones et des tablettes reconditionnés à des personnes vulnérables à la fracture numérique. Des formations gratuites sont également réalisées, et le smartphone ou la tablette sur lequel le bénéficiaire a appris lui est ensuite offert. L’alliance entre un appareil et une formation est la meilleure garantie d’une utilisation ultérieure et durable pour les apprenants.

"La Fondation pour l’inclusion digitale a été créée dans le contexte du Covid-19 qui a mis en lumière l’importance des inégalités numériques, explique Geoffroy Van Humbeek dans sa candidature pour obtenir le prix. Ainsi, l’inclusion numérique est au cœur même de la mission de la fondation au quotidien. En effet, notre projet est celui de la réduction de la fracture numérique localement. Pour nous, il ne s’agit pas uniquement d’une lutte contre la précarité et l’isolement mais aussi d’une lutte pour l’égalité des chances via l’accès à toutes et tous à nos droits démocratiques. L’illectronisme devient le nouvel analphabétisme. Dans une société égalitaire, il est maintenant indispensable de donner accès au numérique, d’apprendre à l’utiliser et de continuer de proposer des alternatives au numérique, sans quoi les droits de nos concitoyens ne peuvent désormais plus être garantis."

Gratuits

Pour atteindre un public cible aussi varié, la fondation a construit un écosystème d’organisations œuvrant auprès de personnes les plus vulnérables. Cet écosystème est composé par exemple d’associations de terrain et de CPAS. "Concrètement, nous concluons des accords de partenariat avec ces associations de proximité afin de trouver notre public cible. Nous équipons des personnes vulnérables à la fracture numérique en leur donnant gratuitement des smartphones et tablettes reconditionnées localement. Nous contribuons ainsi à outiller des personnes précarisées tout en donnant une seconde vie à des appareils très polluants à produire neufs. Cela nous coûte environ 50 € par appareil pour lui donner une deuxième vie."

En seulement deux années d’existence, la fondation a donné 1 357 appareils. Ceux-ci ont soit été directement donnés à une personne démunie, soit ont servi à former plusieurs personnes: "Nous estimons avoir pu aider plus de 6 000 personnes avec cet équipement, indique encore Geoffrey Van Humbeek. Notre initiative protège aussi notre environnement puisque nous estimons que le reconditionnement et l’allongement de la durée de vie des appareils donnés ont contribué à éviter environ 40 tonnes de CO2."

Avec les 10 000 € reçus au travers de ce prix, la fondation va pouvoir offrir 200 appareils qui serviront à former une personne précarisée aux services essentiels en ligne ou bien à reconnecter une personne âgée avec sa famille. "Il y a en Belgique plus de 880 000 personnes actuellement déconnectées (sans accès au numérique) et c’est auprès de ces personnes que notr e action se dévoue."

www.digitalpourtous.be