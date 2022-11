Antoine Guenet innove avec un clip généré par l’intelligence artificielle

"Je travaille depuis cinq ans sur ce disque dont je distille les titres peu à peu, explique-t-il. J’avais envie de tester de nouvelles choses pour accompagner la sortie de ces chansons. Plutôt que de proposer un clip classique, je me suis intéressé à la réalisation de clips musicaux dont les images sont générées par intelligence artificielle (IA). C’est un terrain de jeu fascinant pour la créativité."

Une première en Belgique

Une forme d’art complètement innovante puisqu’il est le premier en Belgique (voire au monde) à sortir un morceau accompagné d’un clip fait à 100% d’images générées par IA.

"Le principe, c’est que des images sont générées automatiquement sur base de textes descriptifs de la scène, du style, de la lumière. Je décris les mouvements de caméra de manière géométrique en tenant compte d’un ensemble de paramètres pour une cohérence optimale entre les images et le degré de fidélité à la description textuelle. Je pars en général d’un story-board qui reprend ce que je veux voir apparaître dans les images, j’encode et puis j’adapte au fur et à mesure du résultat qui se dessine sous mes yeux mais je n’ai pas de contrôle total sur les choses."

L’artiste se sert toutefois de ses connaissances en programmation informatique "pour adapter les outils à mes besoins ".

"C’était une manière de regrouper tous mes centres d’intérêt, sourit-il. Pour “The River”, le processus de création de la vidéo a duré environ deux mois."

Un clip vu environ 2 700 fois sur YouTube. "Avec “Jean’s Memory” qui sort samedi, je suis allé encore plus loin puisque les images ont été générées au départ de vidéos que j’ai tournées moi-même. Je remercie d’ailleurs ma femme et ma fille."

Un livre d’illustrations

Sous ces images hypnotisantes, la musique et les paroles sont signées de la main d’Antoine Guenet qui définit sa musique comme indie-pop. "Je suis loin d’être seul, je travaille avec toute une équipe de musiciens dont Nicolas Dechêne, bassiste et Étienne Plummer, batteur."

À noter qu’outre The River et Jean’s Memory, Siren a également vu le jour sur les plateformes de streaming. Le titre était accompagné d’un livre d’illustrations également réalisé via intelligence artificielle.