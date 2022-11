Quand le château de Rixensart se pare de sons et de lumières

Du 25 novembre au 11 décembre, à raison de trois représentations par soir (18 h, 19h et 20 h), le public est invité à découvrir et ressentir les émotions que provoque un lieu. Le château de Rixensart sera le théâtre d’une projection de vidéo mapping, agrémentée d’interventions interprétées par des comédiens et danseurs. Un voyage poétique à travers les temps qui racontera l’histoire de ce site d’exception: "D’où provient ce que l’on ressent, le soir, au pied du château de Rixensart ? Ce sentiment étrange d’être protégé. Ici, tout respire le calme, l’apaisement, la sérénité. À travers les siècles, tous les grands hommes qui ont vécu en ces murs y ont trouvé un havre de paix. Et si ce château cachait un secret qui expliquerait pourquoi ce lieu est magique et fascinant ?"