Voyageur infatigable et curieux de tout, Jean-Dominique Burton a dédié sa vie à révéler la beauté des cultures dans leur diversité. Devenu photographe professionnel, le culte de l’ego lui est resté totalement inconnu. C’est donc un exercice peu naturel pour lui de jeter un regard en arrière sur sa carrière. Ses cinquante ans de photos ont donné naissance à un condensé des vingt-cinq livres qu’il avait déjà publiés… Il se résume en 408 pages (Prisme Éditions). Un véritable exercice de style. Rencontre.

D’où est venue l’idée de cette rétrospective ?

On va dire « merci Saint-Covid » ! J’avais trois livres en attente et tous mes voyages ont été annulés à cause de la crise sanitaire. Mon éditrice m’a proposé de faire un tri pour cette rétrospective.

Vous n’aviez jamais fait ce chemin à l’envers…

Non, parce que je n’ai jamais beaucoup pensé à la manière de vendre mon travail. Je n’ai jamais pensé à la photo comme une marchandise, pour un ancien hippie comme moi, c’était une honte de gagner de l’argent. J’ai toujours pensé que si je voulais monnayer mon travail, je perdrais mon « pouvoir », ou plutôt mon talent. Avec le recul, je me dis que j’aurais peut-être dû… (rires)

Comment avez-vous procédé pour faire un choix parmi, on l’imagine, une énorme quantité de photos ?

Pas tant que ça. Je viens de l’argentique. Je développais et j’imprimais tout moi-même. Donc j’ai appris à faire très peu d’images. Aujourd’hui encore, c’est impossible pour moi de changer ça. Je vois parfois des étudiants qui travaillent en rafale et me disent « Y aura bien une de bonne dedans ». Désolé, mais ce n’est pas ça la photo…

Vous avez fait le choix de structurer ton livre par continent, Europe, Asie, Afrique et Amérique du Nord, et non pas chronologiquement. Pourquoi ?

Parce que c’est ce qui fonde mon travail. Ce qui m’intéresse, c’est la différence, ce qui est autre. Rester avec ce qui me ressemble, ne m’intéresse absolument pas. Déjà quand j’étais gosse, je me dirigeais vers celui qui était seul, un gosse rejeté ou un handicapé, j’allais vers lui, car j’apprenais beaucoup plus de lui que des autres.

Mon compte en banque est dans mon cœur. Ma richesse, c’est tout ce que j’ai vécu avec les gens

Et c’est aussi la raison pour laquelle vous êtes toujours revenu en Belgique, après avoir vu tant d’endroits ?

Quand je suis en Asie avec les Tibétains, je suis Tibétain. Mais quand je rentre ici, je redeviens Européen, avec mes bases. Et ça ne m’intéresse pas de vivre dans un ashram en Dordogne ou autre part.

Pudeur et respect sont les maîtres mots de votre travail. La photo volée, ce n’est pas votre style…

On dit « prendre une photo » mais il faut surtout la rendre. Je ne veux pas voler des photos. Quand j’étais avec des villageois, en Afrique par exemple, je restais tout le temps avec eux sans jamais faire de photos et ça, c’est difficile. Olala ! D’autant plus que mon matériel est présent, le boîtier est au-dessus de mon sac ouvert. Et j’attends. On se parle pendant des jours, et le regard des villageois va vers le sac. Et puis, un jour, ils me demandent: « Mais tu es photographe et tu ne fais pas de photos… ? » Et là, la demande vient d’eux, le rapport est inversé. Et c’est ce que j’attends. Ne pas faire de photos et attendre le moment, c’est le seul luxe que je me suis payé.

Vous travaillez actuellement en Belgique, sur la survivance des rites et sur le sacré…

Je fais actuellement un gros boulot sur nos lieux sacrés à nous, je trouve que c’est pas mal de retourner un peu vers mon pays, comme je l’avais fait avec une série sur les planteurs de tabac de la Semois. Et je vais montrer qu’on n’a rien à envier aux plus fantastiques vestiges vaudous que j’ai vus en Afrique. J’avais réalisé une série de photos jadis, dont une partie est dans la rétrospective. C’est très difficile à approcher, et beaucoup de choses se passent de nuit, c’est caché, mais j’ai découvert des choses assez incroyables… Il y a un retour vers ces vieilles pratiques qui sont encore bien vivaces. Ça fera l’objet de ma prochaine série de photos.

Ce livre-rétrospective donnera lieu l’année prochaine à une grande exposition, de début avril à fin septembre, au centre de Bruxelles, la 33e…

Je m’en réjouis. Ça va être énorme ! Cette exposition prendra place, pendant six mois, dans un endroit magnifique, le Grand Hospice Pacheco, à côté de l’église du Béguinage. J’exposerai 120 grands formats dans ce lieu magique, et tout sera éclairé par la lumière naturelle.

Vous n’avez jamais voulu travailler pour des agences ou pour des magazines ?

J’ai été tenté de dire oui à l’agence Magnum alors que j’avais déjà fait trois livres, mais j’ai préféré garder ma liberté. Quand des jeunes photographes me disent qu’ils voudraient ma vie, je leur réponds qu’ils doivent beaucoup aimer les pâtes… parce que mon compte en banque est dans mon cœur. Ma richesse, c’est tout ce que j’ai vécu avec les gens. J’ai plein d’amis de mon âge, qui ont entassé de l’argent pour voyager à la fin de leur vie mais ils tombent souvent malades avant. Moi, je n’ai pas travaillé un seul jour de ma vie, j’ai vécu de ma passion. C’est une vie fantastique.