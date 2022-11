Rixensart : Kaléidoscope de la guitare, ce samedi à la Ferme de Froidmont

Ils seront rejoints ensuite par d’autres artistes provenant de divers univers musicaux. Le Kaléidoscope se décline à travers la guitare. Marie Laisney, directrice des Jeunesses musicales, précise: "C’est le point commun à tous les projets, mais c’est varié. Des guitares, on sait qu’il y en a beaucoup. Mais c’est aussi des styles de musique différents. Cette année, on aura de la tarentelle, du classique évidemment, de la musique électrique aussi. Il y aura également une rencontre entre de la musique turque et indienne avec Bâul meets Saz, projet où l’on retrouve le musicien turc Emre Gultekin que l’on a déjà entendu plusieurs fois au Kaléidoscope. Il jouera en compagnie de deux musiciens indiens spécialistes de la philosophie bâule".

Les notes et leurs mélodies relieront les cultures pour un moment de partage et de découvertes à la Ferme de Froidmont ce samedi 10 novembre dès 18 h.

www.jeunessesmusicales.be