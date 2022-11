Rebelote le 9 juin 2021 où la facture s’alourdit, deux ans de prison avec sursis et amende de 20 000 € avec sursis pour moitié. La condition essentielle se fit plus précise: arrêter la consommation.

Déposé en décembre 2021, le rapport de l’agent de probation chargé de surveiller le suivi de la condition mise au sursis est formel, l’intéressée ne respecte pas les conditions. Il s’impose donc d’envoyer l’intéressée s’expliquer devant le tribunal correctionnel qui, en pareil cas, demande au tribunal la révocation du sursis probatoire.

Pour une femme qui vit en caravane, des « montants astronomiques »

C’est ce qui est arrivé à l’audience du 10 juin dernier. Les conséquences sont dramatiques: trois ans de prison ferme et amende de 30 000 €, un montant impayable pour une femme qui vit en caravane et à qui la voiture a été confisquée. Plus question de prendre le volant et de mettre en danger sa vie et celle d’autres usagers de la route voire de piétons.

"Je fais des efforts, mais ce n’est pas facile. À présent, je ne bois plus qu’une bière le matin, un verre de vin rouge à midi et au soir, deux petits whiskies. J’ai honte. J’ai été suivie par un psychiatre puis j’ai arrêté. Une cure ? J’ai peur."

Le parquet requit la révocation des deux sursis. "Je n’ai pas le choix", considéra la substitute.

L’avocat de la prévenue parla de "montants astronomiques" réclamés et demanda qu’ "une ultime chance" soit donnée à sa cliente de présenter les résultats d’analyses de sang.

En vain. Le tribunal vient enfin de rendre son jugement: les deux sursis sont révoqués.