Nicolas Vuille, président de l’ASBL complète l’histoire de l’origine de l’association: "On a vu qu’en plein Paris, à Montmartre, il y a un vignoble. Alors, on s’est dit que si les Parisiens sont capables de faire du vin, pourquoi pas nous ? Et on est parti en n’ayant zéro expérience en poche, ni zéro euro non plus. On s’est tous formés. C’est le miracle d’un quartier où il y a plein de compétences. Plein de bonnes volontés aussi.".

Ils peuvent compter sur le vignoble de Villers-la-Ville et celui de La Hulpe pour échanger du matériel et des conseils. La vigne est créée en 2011.

"On va se former un peu ailleurs et on bénéficie de conseils de vignobles professionnels. Nous sommes des vignerons du dimanche, d’abord parce que ça se passe le dimanche et aussi parce qu’il faut que ce soit un plaisir. On cultive, bien sûr, du raisin… mais on cultive surtout beaucoup de convivialité", sourit Nicolas.

« Le raisin est magnifique, avec plein de sucre »

Plusieurs vins blancs différents naissent du même cépage.

"Il y a eu tellement de soleil, il a fait tellement beau pendant toute la saison qu’on a fait des vendanges d’abord en septembre pour faire un vin blanc sec et puis on a laissé une dizaine de lignes de raisins pour faire des vendanges tardives. Avec ça, on fait un vin beaucoup plus sucré, un vin doux en fait, un peu comme un Sauternes", nous relate Nicolas.

C’est assez rare de procéder à des vendanges tardives car il y a une prise de risque. Cependant, l’ASBL n’ayant aucun but commercial, et vu le climat exceptionnel de cette année, a estimé qu’il fallait le faire.

"La météo comme ça, ça fait un peu peur en termes de changement climatique et autres, il y a plein d’aspects négatifs. Mais le raisin est magnifique, avec plein de sucre.", signale le président.

Les bénévoles ont commencé par trier le raisin – principalement à l’odorat lorsque les vendanges sont tardives –, avant de mettre les heureux élus dans la presse "pour pouvoir bien presser toutes ces grappes, de telle sorte qu’on en extraie un maximum de jus. Et ça fait un bon petit nectar bien, bien sucré", précise Nicolas.

Les vendanges sont terminées, il faut maintenant laisser le temps à la fermentation jusqu’au mois d’avril.

C’est la deuxième fois que des vendanges tardives sont organisées. La première expérience date de 2018. Les retours ont été très positifs. Il s’agit d’un des vins pour lequel l’association a reçu le plus de compliments. Cette cuvée est donc particulièrement attendue.

Mais où déguster ce vin ? Le vin n’est pas commercialisé. Pour le découvrir, il faut venir sur place ou participer à l’une des activités organisées par les Vins de Genval. En effet, elles contiennent souvent, voire toujours un moment convivial, un apéro durant lequel le vin est partagé. Ces activités sont nombreuses, d’autant plus que l’association s’entoure de partenaires dont fait partie le Centre culturel.

www.lesvinsdegenval.be