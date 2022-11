"C’est celui que je trouve le mieux, sourit-elle. Il contient plus d’émotions, plus de sentiments que les deux premiers. J’ai aussi l’impression d’avoir plus fouillé le sujet."

Admiratrice de la nature sous toutes ses formes, Nicole Collard avait en effet envie de partager avec ses lecteurs sa passion des loups. "C’est un animal qui me fascine depuis toujours. Pour mieux comprendre son histoire et celle de son écologie à travers les siècles, je suis partie à la rencontre de Pascal Ghiette, biologiste et attaché scientifique pour le Service public de Wallonie. Il sillonne régulièrement le plateau des Hautes Fagnes et dispose du kit du parfait récolteur d’indices laissés par les loups."

Car, comme dans ces deux premiers romans, Nicole Collard a planté le décor en Belgique, cette fois entre les Ardennes et la Gaume. "Ce sont des lieux que je connais bien car je m’y rendais chaque année, adolescente. Je m’en imprègne pour écrire", poursuit la Rixensartoise qui s’est formée à l’écriture aux côtés de l’écrivaine lasnoise Isabelle Bary.

Une louve solitaire suit les méandres de la Semois

"Dans ce livre, les destins de plusieurs personnages s’entremêlent et se mélangent : celui d’une jeune femme au passé tourmenté, celui d’une fillette qui porte dans son cœur une culpabilité particulière et celui de son père, devenu garde champêtre pour passer plus de temps auprès de sa fille. En suivant les méandres de la Semois, une louve solitaire traverse également la région, à la recherche d’un potentiel congénère. Toutes ces rencontres parfois orageuses, parfois dangereuses ou insolites se superposent dans ce livre."

Un café littéraire avec l’autrice

Le livre est disponible chez Graffiti à Waterloo ainsi que dans plusieurs librairies à Rixensart, Ottignies, Limelette, Chaumont-Gistoux, La Hulpe, Genval mais également à la Fnac.

Un café littéraire aura lieu le jeudi 8 décembre de 19h à 20 h 30 à la bibliothèque Maurice Carême à Wavre en "spécial coup de cœur".

www.nicolecollard.com