Le consortium Batopin, réunissant les banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC, met en place un réseau de distributeurs plus réduit et commun aux quatre banques.

À Rixensart, les sept distributeurs situés dans le centre-ville vont disparaître. Pour obtenir du cash, les Rixensartois devront se déplacer aux Papeteries de Genval. Pas du goût de la bourgmestre, ni de plus de 2000 signataires d’une pétition pour conserver – au moins – un automate dans le centre de Rixensart.

Ce mardi, la situation pas si particulière de Rixensart a été évoquée au Parlement wallon. Le député wallon André Antoine (LE) a rappelé que le projet de Batopin de remplacer 5 000 automates par 2 000 distributeurs neutres avait été "mis en place par les grandes banques avec l’accord du gouvernement fédéral".

"Le projet Batopin est un projet de régression qui diminue le service à la population", a jugé le député Stéphane Hazée (Écolo), ajoutant qu’il serait peut-être utile d’avoir une action législative… au niveau fédéral puisque "notre Parlement (wallon) a des compétences nulles en ce domaine".

« Une colère partagée par tous »

Rixensart n’est pas la seule commune à se plaindre de Batopin et du manque de concertation: "C’est une colère partagée par tous, rapporte la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (MR). Il y a un minimum de respect à avoir pour les acteurs locaux, pour les mandataires locaux". La députée plaidait donc pour que la Région wallonne "continue à mettre la pression sur le fédéral".

Car le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), a déjà saisi le comité de concertation sur le sujet. Pas assez vite au goût du député Benoît Dispa (LE): "Devons-nous dresser un constat d’impuissance ? En novembre 2021, le Parlement wallon, à l’unanimité, vous sommait de saisir sans délai le comité de concertation, a-t-il rappelé au ministre Collignon. Six mois plus tard, vous saisissiez le Codeco. Aujourd’hui, vous nous dites que dans six mois, vous allez interroger le Codeco pour savoir quelles suites auraient été données ou pas aux interpellations exprimées. Le temps passe et le désert avance. La désertification (bancaire) se poursuit. Ces atermoiements font le jeu du consortium Batopin."

"Ne nous trompons pas de cible: le problème, c’est Batopin qui le pose, arbitrait Stéphane Hazée. Et au bout du compte, c’est le gouvernement fédéral qui devra diligenter la solution."

« La désertification bancaire est une réalité »

"Force est de constater que la désertification du secteur bancaire, parfois dans les villes, souvent dans les campagnes, est une réalité, a convenu le ministre Collignon. La matière est avant tout fédérale. Ma responsabilité, c’est d’aider les Communes. J’ai interpellé le Codeco. Le gouvernement fédéral s’est engagé à réaliser, pour fin 2022, une évaluation visant à améliorer l’accès des citoyens aux services financiers."

Cette évaluation pourra se nourrir d’une étude que l’Iweps vient de boucler et que le Parlement wallon analysera dans deux semaines: "Cette étude confirme ce que nous pressentions: une grande disparité spatiale des localisations des distributeurs de billets en Wallonie."

Enfin, le député John Beugnies (PTB), constatant l’unanimité, espérait "que cette belle unanimité sera aussi de mise (ce mercredi) au fédéral quand la Chambre discutera le texte de loi visant à garantir un meilleur accès aux distributeurs automatiques soumis par le PTB".