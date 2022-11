« Bulletproof, parce qu’on jouait un peu trop fort pour mes voisins… »

Depuis deux ans, Chloé Mathot programme les concerts qui ont lieu un vendredi sur deux, l’autre vendredi étant réservé pour une jam-session d’enfer. "Historiquement, le lieu a toujours été dédié au blues et au rock, explique Chloé Mathot. Même si on sort parfois un peu de ce répertoire, cela reste notre univers. La scène n’est pas très grande et c’est surtout un lieu où les amateurs viennent s’essayer devant un public sympa, dans une chouette ambiance et surtout sans jugement."

Il faut dire que l’entrée est gratuite, ce qui rend le paiement d’un cachet aux artistes un peu difficile pour les organisateurs.

Sortez blindés, le 18 novembre

Le vendredi 18 novembre, la petite scène de la Clé de Verre sera donc réservée au groupe amateur Bulletproof (Pare-balles). Ses quatre membres se voient toutes les trois semaines pour répéter des morceaux dégoulinants de rock dans une cave. Parce qu’ils jouaient un peu trop fort, ils ont jadis eu quelques ennuis avec leurs voisins. Une anecdote d’où le groupe a tiré son parti. Ses membres ont adopté ce nom pour se protéger des balles que le sensible voisin, excédé par les décibels, pourrait tirer dans leur direction en cas de pétage de plomb !

Trois des quatre membres de Bulletproof sont des amateurs: Stéphane Hazée (basse), Jérôme Delamare (guitare) et Chantal Dol (chant). Le quatrième est un peu l’intrus de la bande: s’il joue effectivement de la batterie en amateur, le Walhinois Laurent Sprimont est, par contre, saxophoniste professionnel et professeur de saxo.

Le Walhinois prend les baguettes de Bulletproof pour se détendre: "La batterie n’est pas mon instrument, même si j’ai commencé par apprendre le piano et puis la batterie, avant de passer au saxophone. C’est ma dose de sport, ça me permet de me défouler à fond, avoue Laurent Sprimont qui n’est pas très porté sur le jogging. Et les trois copains qui jouent avec moi sont de bons amateurs, donc c’est un vrai plaisir de se retrouver. On répète toutes les trois semaines. C’est chouette mais c’est tout à fait insuffisant pour être au poil. Et mon emploi du temps m’empêche de faire plus. Donc la batterie reste un hobby et je refuse d’ailleurs d’en faire lors des jams. Je m’en tiens alors au jazz et je reste au saxo."

Muse, Royal Blood, Placebo…

Au programme des concerts de Bulletproof, ce sont les reprises de tubes rock qui se taillent la part du lion. "Le répertoire évolue mais en général on reprend des titres anglais des années 80 à aujourd’hui. Le vendredi 18 novembre, nous jouerons des morceaux des années 2000 à 2010 et une reprise des Beatles. Nos groupes de prédilection sont Muse, Royal Blood, Green Day, Nirvana, Placebo, U2, etc. Je pense qu’on joue un peu fort parce qu’on a un guitariste qui joue très fort, du coup, on s’adapte à lui… C’est souvent comme ça dans les groupes amateurs", sourit Laurent Sprimont.