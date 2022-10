Rixensart : la ministre Morreale s’intéresse de près à l’épicerie sociale « Au p’tit cabas de Rix »

En effet, depuis ses débuts, "Au p’tit cabas de Rix" est avant tout une épicerie sociale mobile. Son magasin est installé à bord d’une camionnette qui tourne chaque semaine en différents points de Rixensart.

"C’est précisément l’aspect mobile qui suscite ma curiosité. C’est assez particulier puisque l’on va ainsi à la rencontre des gens dans les quartiers. Comme je travaille sur un décret pour réglementer ces épiceries solidaires, je me demande si on peut inclure dans les critères d’agrément les projets de ce type et ainsi les pérenniser, a commenté en substance la ministre Morreale. Le projet lancé ici par le service communal D’Clic peut en effet inspirer des projets semblables dans d’autres communes."

L’épicerie sociale et solidaire a en effet été créée par le service D’Clic et a aussi été financée en partie par le gouvernement wallon, à hauteur d’un peu plus de 9 000 €.

Précisons encore que la ministre était accompagnée pour sa visite à Rixensart par la députée provinciale Isabelle Evrard (PS),

Cette visite était aussi l’occasion pour Rixensart de remercier la ministre pour avoir soutenu le projet: "Non seulement la ministre nous a soutenus dans le lancement du projet, mais sa venue est aussi une réelle reconnaissance du travail de l’équipe au quotidien, c’est très valorisant", a souligné Gregory Verté, échevin en charge du service D’Clic.