Attendu par Gilles Mahieu, gouverneur de la province, et Patricia Lebon, bourgmestre de Rixensart, c’est d’abord chez GSK que le couple royal s’est arrêté. Jamila Louahed, vice-présidente Recherche et Développement Vaccins et responsable du site de Rixensart, les y attendait. Elle est revenue sur l’histoire du site et ses aspirations pour le futur, avant de céder la parole à Nancy Dezutter qui travaille, avec son équipe, depuis 2015 au développement d’un vaccin contre le VRS (virus respiratoire syncytial) pour les personnes âgées. "C’est une semaine historique pour nous car nous présentons notre vaccin aux États-Unis demain en vue de son homologation. Nous espérons qu’il pourra être commercialisé avant l’hiver 2023", a-t-elle expliqué.

Un peu plus loin, une équipe de treize travailleurs piétinait d’impatience, pressés de présenter le projet qui l’anime. Parmi eux, Anne-Catherine Devrin, Delphine Vanye, Yassine Rami et Xavier Legros, ravis de rencontrer les souverains. Ils se sont donné le mot, portant tous le même polo blanc lettré "AmbassadRix": "En février, nous partons ensemble au Ghana. Chacun de nous est issu d’un département différent de l’entreprise, cadres, employés et ouvriers confondus. Et cette formidable aventure nous a soudés. Nous avons pour mission d’aller sur le terrain pour rencontrer des gens qui se font vacciner avec les produits que nous fabriquons, dont le nouveau vaccin contre la malaria, le Mosquirix. Cela permet de donner du sens à ce que nous faisons au quotidien, et nous souhaitons que cela soit partagé par un maximum de collègues."

Le roi et la reine se sont ensuite rendus au centre d’accueil de Fedasil de Rixensart où Thierry Pire, responsable du centre, a pris la parole: "Le centre peut héberger 170 demandeurs et a la particularité d’accueillir des jeunes filles mineures non accompagnées enceintes et/ou accompagnées d’enfants. Il y en a une trentaine en ce moment."

Philippe et Mathilde ont ensuite échangé avec les résidents de la crèche avant de rencontrer quelques-uns des 60 citoyens bénévoles qui aident le centre. La visite s’est ensuite poursuivie à Braine-l’Alleud (lire ci-contre) où attendait la foule.