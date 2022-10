Une première, et une visite exceptionnelle, qui a permis de mettre en avant la portée mondiale des recherches de pointe menées au cœur de ce centre et la diversité des collaborateurs.

Ils ont été accueillis par Gilles Mahieu, le gouverneur du Brabant wallon, en présence de Patricia Lebon, bourgmestre de Rixensart. de Jamila Louahed, vice-présidente de la recherche et développement vaccins et responsable du site de GSK Rixensart, qui est brièvement revenue sur l’histoire du site et ses aspirations pour le futur.

Elle a notamment évoqué "l’actuelle transformation du site en un campus de recherche et de développement. Un nouveau vaccin VRS (Virus respiratoire syncytial) pour les personnes âgées, toujours en développement, a également été présenté à la suite des récentes annonces internationales qui se révèlent extrêmement prometteuses concernant son efficacité. Développé à Rixensart, notre candidat vaccin VRS pour les personnes âgées, a une forte identité belge. Nous sommes très fiers des résultats d’efficacité exceptionnels étant donné qu’aujourd’hui, le VRS reste l’une des principales maladies infectieuses sans vaccin malgré plus de 60 ans de recherche."

GSK a d’ailleurs récemment annoncé investir 70 millions d’euros dans sa production sur le site de Wavre (en plus des 330 millions déjà annoncés en 2021). "Ce vaccin permettra de diminuer la propagation du virus causant 420 000 hospitalisations et 29 000 décès chaque année auprès de personnes âgées de 60 ans et plus, car actuellement aucun vaccin n’est disponible sur le marché."

La parole a ensuite été donnée aux participants du projet AmbassadRix, un groupe de 13 collaborateurs engagés qui préparent un voyage sur le terrain au Ghana début 2023 afin d’aller à la rencontre des bénéficiaires des vaccins produits en Belgique. Enfin, les Souverains ont pu s’entretenir avec les collaborateurs de la recherche, de la santé mondiale, et de la production de Mosquirix – le premier vaccin contre une infection causée par un parasite humain – en développement depuis 35 ans à Rixensart, et également produit sur ce site. Ce vaccin, recommandé par l’OMS pour la prévention de la malaria chez les enfants d’Afrique subsaharienne et d’autres régions depuis octobre 2021, était finaliste de l’Essenscia Innovation Award de cette année. Étant donné qu’un enfant meurt encore chaque minute en Afrique de cette maladie dévastatrice, ce vaccin unique aura un impact majeur sur la santé de ces enfants, et la Belgique contribuera grandement à ce succès mondial.

Public est assez fragilisé et vulnérable

Philippe et Mathilde ont ensuite échangé quelques mots avec les résidents de la crèche avant de rencontrer les bénévoles. ©BELGA

Le Roi et la Reine se sont ensuite rendus au centre d’accueil de Fedasil à Rixensart.

Thierry Pire, responsable du centre, est revenu brièvement sur l’histoire du centre et son fonctionnement. Il a notamment évoqué la situation précaire et délicate des résidents. "Le centre Fedasil de Rixensart est en capacité d’héberger 170 demandeurs de protection internationale. Il a la particularité d’accueillir des jeunes filles mineures non accompagnées enceintes et/ou accompagnées d’enfants. Il y en a une trentaine en ce moment. Notre public est assez fragilisé et vulnérable, certaines personnes ayant vécu des traumatismes liés à leur pays d’origine", explique-t-il.

Le centre, qui fête ses 25 ans cette année, emploie environ une quarantaine de personnes aux profils variés (travailleurs sociaux, éducateurs, collaborateurs service accueil, infirmières, animateurs, administratifs…).

©BELGA

Philippe et Mathilde ont ensuite échangé quelques mots avec les résidents de la crèche avant de rencontrer les bénévoles. Le centre Fedasil de Rixensart est implanté au cœur d’un quartier résidentiel où le tissu social est bien développé. De nombreux voisins viennent donner un coup de main à la petite communauté sur base volontaire, de façon ponctuelle ou régulière. "Certains donnent des cours de langues, d’autres organisent des ateliers ou apportent un soutien scolaire, chacun fait comme il veut quand il peut, et tout cela se passe dans une chouette ambiance, témoigne Jean-Louis, bénévole. Personnellement, je suis un ingénieur fraîchement retraité et je m’occupe de 3 jeunes en particulier, je les aide dans leur parcours scolaire".

Au total, une soixantaine de bénévoles offrent un peu de leur temps en fonction de leurs disponibilités et des besoins du centre.

La visite s’est terminée à l’Hôtel de ville de Braine-l’Alleud et sur la Grand-Place Baudouin Ier pour un contact avec la population.