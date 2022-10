De sept Bancontact à aucun: l’ire de la bourgmestre

Jusqu’il y a peu, le centre de Rixensart bénéficiait d’une concentration de distributeurs puisque trois banques (Belfius, BNP Paribas Fortis et ING) y offraient ce service sur sept appareils. Mais la digitalisation du secteur des banques provoque la diminution des distributeurs de cash. Le centre de Rixensart, commercialement actif et fort peuplé, en est victime. Ce qui provoque l’ire de la bourgmestre, Patricia Lebon, qui trouve cela insensé. "Nous n’avons à aucun moment été consultés par Batopin au sujet de la suppression pure et simple de l’ensemble des points cash du centre", relève la bourgmestre dans un recommandé adressé le 10 octobre au gestionnaire Batopin, consortium derrière lequel on trouve quatre des plus grandes banques du pays.