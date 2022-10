La Villa des Charmettes fait peau neuve

Environ 900 000 € ont été investis dans la rénovation de la propriété communale datant du début du XXe siècle. "Dans certains cas, c’est plus facile de détruire totalement et de tout reconstruire. Mais ici, il y avait la volonté de préserver le cachet et l’histoire du bâtiment. Mais au moins aujourd’hui tout est bon et on est sûr d’être parti pour des décennies."

Dans les semaines voire les jours qui viennent, D’Clic pourra réintégrer les lieux et proposer ses ateliers et ses autres offres dans un cadre sécurisé. À commencer par l’École des devoirs, dont les classes se déroulaient dans des conteneurs situés à l’extérieur pendant la durée des travaux.

La Villa des Charmettes accueillera à nouveau les plaines d’été, mais aussi l’accueil de temps libre et diverses activités d’insertion sociale.

Petite nouveauté dans le bâtiment: "Troc' Habits", un système d’échange de vêtements totalement gratuit. "Vous venez au magasin et le principe est de choisir un vêtement en échange d’un autre. Vous pouvez apporter une écharpe en échange d’une veste ou inversement", explique un bénévole de D’Clic.

L’épicerie sociale responsable "Au p’tit Cabas de Rix", une camionnette qui fait le tour des entités de la commune pour permettre aux plus démunis de se nourrir à petit prix, aura dorénavant une antenne fixe dans le bâtiment.