Rixensart: nouveau festival, Explorarium nous invite à savourer au mieux l’instant présent

L’idée a tellement bien marché que les organisateurs ont souhaité continuer le projet et le faire évoluer pour créer un festival à part entière."On l’a retravaillé sans les restrictions liées au Covid. On a essayé de garder l’âme de cet événement, à savoir le fait de ralentir et de prendre son temps et de découvrir des artistes tout en se promenant dans un lieu d’exception…"

Deux ans plus tard, "Explorarium Rixensart" est né.

Prendre son temps

Le festival est divisé en trois zones: une zone dédiée au cirque et aux arts de la rue, une autre plus musicale – avec notamment quatre concerts de Coline & Toitoine – et une dernière prévue pour des jeux de bois et d’adresse. Mais ce ne seront pas les seuls endroits où l’on pourra trouver de l’animation. Sur le chemin, entre les trois destinations, des surprises attendent les participants. Il sera possible d’écouter une musicienne classique, de s’arrêter pour écouter une histoire contée ou encore observer une acrobate danser dans les arbres.

Tout ce programme veut permettre avant tout de profiter de l’instant présent."On court beaucoup dans la vie de tous les jours, et souvent aussi dans un festival… Ici, on avait envie d’un format plus léger, où une partie de l’expérience est la promenade. Celle-ci a d’ailleurs plusieurs buts. Il y a d’abord le fait de se déplacer d’un lieu de spectacle à un autre. En plus, on a eu envie d’ajouter des animations autour de ce principe de ralentir et de prendre du temps pour soi. Chacun recevra un petit guide qui l’accompagnera dans sa journée et qui permettra de proposer des exercices de méditation."

Mariemont et Enghien après Rixensart

Après Rixensart, l’Explorarium sera proposé aussi en Hainaut, dans deux lieux d’exception également: le domaine royal de Mariemont (9 octobre) et le parc d’Enghien (10 avril 2023). Une base sera commune entre les trois dates, mais quelques changements seront aussi apportés dans la programmation et dans l’aménagement des scènes.

Entrée: 24 € pour les adultes; 12 € pour les 3-17 ans. Pass pour les trois dates (Rixensart, Mariemont, Enghien): 47 € pour les adultes; 23,5 € pour les plus jeunes. Réservations sur https ://explorarium.be/