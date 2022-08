En mai dernier, la société de smartphones reconditionnés aSmartWorld lançait son application ObyO qui permet d’estimer la valeur de revente d’un smartphone, et de le revendre dans un point relais. ObyO (contraction de One by one) permettait la revente dans 15 magasins Trafic partenaires. Depuis, la solution ObyO a grandi, est disponible dans les 80 magasins Trafic du pays et intéresse d’autres partenaires.

"Deux nouveaux points relais ouvriront à Bruxelles en septembre. On discute aussi avec des partenaires potentiels en Flandre. Et en France, nous ouvrirons, d’ici le mois d’octobre, 46 points relais dans les magasins Avril", explique Geoffroy Van Humbeeck, CEO d’aSmartWorld.

ObyO comptabilise déjà quelques milliers de téléchargements et une centaine de reprises de smartphones."La meilleure période arrive maintenant avec la rentrée, les quatre derniers mois et les fêtes de fin d’année. C’est la période où les gens achètent ou reçoivent un téléphone, et donc remisent dans un tiroir celui qu’ils utilisaient jusque-là."D’ailleurs, pour la rentrée scolaire, ObyO fait une action promotionnelle avec Trafic. Pour tout appareil revendu dans un magasin Trafic via l’app entre le 26 août et le 4 septembre, les revendeurs recevront un bon d’achat de 20 € supplémentaires.

La revente en détail

Comment revendre? Il suffit d’installer l’app ObyO sur le smartphone à revendre. Sur celle-ci, le revendeur remplit un rapide questionnaire sur la marque, le modèle et l’état d’usure du téléphone. Dans la foulée, l’app donne une fourchette de prix de revente. Reste au revendeur à se rendre dans un point relais pour y déposer son appareil. Là, une vérification de l’esthétique et une confirmation de la valeur de reprise seront effectuées, et le tour est joué. Le revendeur recevra la somme de revente soit en bon d’achat, soit par virement bancaire. Le smartphone sera ensuite reconditionné dans les locaux d’aSmartWorld, puis remis en circulation dans l’Union européenne.

"Nous offrons, en moyenne, les prix les plus intéressants du marché, assure Geoffroy Van Humbeeck.Nous sommes les plus compétitifs, et nous avons un avantage: c’est rapide et très simple tant sur l’application que lors du traitement en magasin. Ça commence chez soi, il n’y a pas de mauvaise surprise en cours de route. On est transparent dans le process, sur le prix, dès le début, et on ne baisse pas le prix sans prévenir. Tout se fait en direct dans le magasin. Lorsque la personne quitte le point relais, c’est finalisé. Elle est sûre et certaine du montant qu’elle a obtenu."

En Belgique, il y a"environ 2 millions de nouveaux téléphones vendus tous les ans". Ces appareils remplacent donc tous les ans deux millions d’anciens téléphones."Or, 85 % d’entre eux sont encore fonctionnels. Ce sont ceux-là que nous visons. Cette solution permet d’allonger la durée de vie des appareils. Elle permet aussi à des personnes à plus faible pouvoir d’achat d’acquérir des appareils de qualité à un prix relativement bas."