Rixensart: rouler 2 400 km et récolter 8 000 € pour Escalpade

Et pour choisir sa cause, Mathieu, actuellement étudiant en troisième bachelier kiné à l’UCLouvain, n’est pas allé voir bien loin. Il a choisi de soutenir l’ASBL Escalpade, qui vient en aide aux enfants souffrant d’un handicap. Un choix qui n’est pas anodin."On vit dans un monde où tout va très vite, on a des nouvelles du monde entier en quelques secondes. Je voulais donc vraiment me concentrer sur quelque chose de local, et quoi de plus local que Louvain-la-Neuve, là où j’étudie. Je connais des gens qui ont leur enfant dans une école Escalpade, et c’est une cause qui me touche un peu plus que le reste."

Des rencontres et une cagnotte

Pour être totalement dans l’esprit de son défi personnel et sportif, Mathieu Pijcke a fait le choix de faire son parcours seul. Habitué des voyages longue distance à vélo avec ses amis et sa famille, le jeune cycliste voit aussi ce challenge comme une opportunité de s’ouvrir encore plus au monde qui l’entoure."Je veux le faire seul, c’est la première fois que je vais voyager seul, je me dis que c’est le moment d’aller à la rencontre de l’autre, de découvrir des gens, les gens du challenge mais aussi tous ceux que je croiserai sur ma route."

Et pour que chaque goutte de sueur ait un sens et puisse contribuer à la concrétisation des projets de l’Escalpade, Mathieu Pijcke a lancé une cagnotte sur la plateforme GoFundMe via laquelle il espère récolter 8 000 €. En 25 ans d’existence, Escalpade a construit deux écoles et un centre de jour pour adultes mais l’ASBL a encore d’autres projets et Mathieu Pijcke souhaite donc apporter sa pierre à l’édifice."8 000 €, c’est un objectif élevé mais je pense que c’est réalisable. Et puis ça serait un super cadeau pour l’association."

La cagnotte est d’ores et déjà ouverte et ne sera clôturée qu’à la fin du parcours de Mathieu Pijcke. Celui-ci s’élancera de Tour&Taxis le dimanche 11 septembre prochain et son périple devrait durer entre dix et douze jours.

https ://www.gofundme.com/f/2400km-pour-escaplade, https ://www.escalpade.be/