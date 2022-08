VIDÉO| Avec le titre «Lullaby», Amy Morrey et Alex Lucas ont trouvé le cocktail de l’été

Bref, le parfait cocktail pour l’été."Quand j’ai commencé à écrire cette chanson, je savais que ce serait une chanson d’amour, explique Amy Morrey, prodige des mots et des mélodies habituée aux collaborations de renom (Lire cadrée ci-dessous) “Lullaby” décrit en quelque sorte la nostalgie des moments parfaits qu’on peut avoir à deux, en amoureux, et que l’on aimerait retrouver."

L’association avec Alex Lucas, auteur, producteur et musicien dont le studio est basé à Rixensart s’est faite naturellement."Je savais que j’avais envie de partager ce titre,poursuit-elle.J’ai contacté Alex parce qu’il m’aidait sur deux, trois productions et que je le connais depuis quelques années. Nous avons déjà travaillé ensemble sur d’autres projets notamment avec Alex Germys et Kid Noize sur le dernier single de ce dernier Hallelujah. La voix d’Alex s’est avérée être parfaite pour se joindre à la mienne sur ce titre."

L’harmonie de leurs deux voix est en effet un pur régal pour les oreilles. "Au départ, on l’avait fait en guitare-voix mais on voulait la rendre plus punchy. Nous avons fait appel à Mathieu Frings qui a retouché la production", explique Alex Lucas dont le dernier titre solo Summer Love annonce un EP qui verra le jour à la rentrée avec une "release party" le 23/11 au Botanique. Il sera en concert à Braine-le-Château le 20 août à 20h. (Lire la suite ci-dessous)

La version originale de "Lullaby":