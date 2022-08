Quatre «Soirées musicales» au château de Rixensart

"Le but de ce festival, c’est de proposer une programmation de qualité avec des artistes notamment de la province, et de permettre au public de découvrir ou de redécouvrir des artistes locaux dans un lieu qui fait partie du patrimoine", explique Axel de Jenlis, directeur artistique de l’événement.

Les concerts prendront place au château de Rixensart, en plein air, dans la cour intérieure. Les lieux offrent une acoustique idéale et s’il fait mauvais, les galeries couvertes permettront d’assister aux concerts à l’abri.

La première édition l’an passé avait connu un franc succès, les organisateurs – l’ASBL Festival Est-Ouest et la Fondation Merode – Rixensart – proposent cette année un programme varié pour que le festival soit accessible à tous. À l’affiche donc, quatre soirées.

D’abord, le vendredi 12 août, c’est l’orchestre de la Fondation Arthur Grumiaux dirigé par Luc Dewez (ancien directeur de l’académie de Rixensart) qui jouera leSouvenir de Florencede Tchaïkovski, ainsi que l’ Adagiettode la cinquième symphonie de Mahler.

Une soirée avec «Music Chain for Ukraine»

Ensuite, le dimanche 14 août quatre musiciens réfugiés ukrainiens monteront sur scène pour jouer des œuvres de Bach, Saint-Saëns, Rachmaninov, et des œuvres de compositeurs ukrainiens, comme Valentin Silvestrov. Ce concert est organisé en partenariat avec "Music Chain for Ukraine", une initiative dont le but est d’offrir un accompagnement professionnel et un soutien financier aux musiciens ukrainiens réfugiés.

Avant-dernier concert, le lundi 15 août: concert promenade! Il s’agit de trois mini concerts dans trois lieux différents du château joués par des artistes de la province. Ils joueront différentes œuvres: Bach, Debussy, mais aussi de la musique celtique.

Enfin, le samedi 20 août, l’événement se clôturera avec une soirée kora baroque. Cette production de la Ferme du Biéreau réunira Céline Scheen, chanteuse baroque, Mamadou Dramé, joueur de kora (harpe africaine), et Karim Baggili, compositeur multi-instrumentiste.

À noter encore qu’une heure avant chaque concert, une visite guidée du château sera proposée à toute personne intéressée.

Soirées musicales au château de Rixensart, le vendredi 12 août (19h), le dimanche 14 août (18h), le lundi 15 août (18h) et le samedi 20 août (18h). Les billets sont disponibles via www.soireesmusicales-rixensart.com/billets ou sur place le jour même. Entrée: de 12 € à 19 € en fonction de l’âge et de la visite guidée, comprise ou non, du château (celui-ci est accessible aux personnes à mobilité réduite).