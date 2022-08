Rixensart: quinze mois de prison pour des vols dans des voitures

Est-ce parce qu’il est très (trop) connu dans son pays natal qu’il est venu à Rixensart la nuit du 26 au 27 mai 2022? On n’en a pas parlé lors de l’audience où il avait à répondre, comme détenu, de tentatives et de vols simples et avec effraction commis cette nuit-là envers des voitures en stationnement.