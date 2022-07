Rixensart: une peine de travail pour un dealer repenti

Il a expliqué aux policiers qui l’ont arrêté qu’il avait vendu plus ou moins 50 grammes durant la journée, après avoir investi environ 300 € pour acquérir le cannabis en gros. Le bénéfice lui servait à se nourrir, à acheter des cigarettes. et à assurer sa propre consommation de stupéfiants.

Sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, il a joué franc jeu, se défendant sans l’aide d’un avocat."J’ai eu un petit moment difficile, a-t-il affirmé.J’ai aussi été arrêté à Ottignies, il y a quelques mois, pour des faits de violence. Depuis, j’ai réfléchi. On m’a laissé en liberté sous condition et j’ai arrêté le cannabis. J’ai enfin trouvé un patron et je travaille dans le bâtiment."

Du côté du ministère public, on n’avait pas vraiment besoin des aveux du prévenu pour demander au tribunal de déclarer les préventions établies. L’exploitation de son GSM par les enquêteurs est éclairante quant au petit commerce qu’il a exercé du côté de la gare Rixensart de juillet à octobre 2020.

Certains de ses acheteurs ont aussi été identifiés: l’un d’eux a estimé qu’il avait déjà acheté 50 grammes de cannabis au Wavrien. Et on lit dans les messages échangés entre les deux protagonistes que le client se renseignait pour acheter 25 grammes en une fois. Bref, il était plus que temps de mettre fin au trafic.

Depuis, le prévenu s’est effectivement fait connaître pour des faits de coups volontaires en bande, à Louvain-la-Neuve. Il affirme avoir changé de vie après ces nouveaux faits et pour s’en assurer, la substitut a requis une solide peine de travail.

Le tribunal a suivi cette suggestion dans le jugement qu’il vient de rendre. Le Wavrien écope d’une peine de travail de 100 heures qu’il a tout intérêt à prester dans l’année. S’il ne le fait pas, la sanction se changera en dix mois d’emprisonnement ferme.