Le tournoi du TC Bosquet retrouve son engouement d’antan

Et pour cette édition 2022, le Bosquet retrouve son nombre d’inscriptions d’antan, avec un chiffre autour de 250 joueurs. Un nombre de participants que le club n’avait pas retrouvé l’année passée. "Il y a une vraie reprise post-Covid cette année. On voit qu’il y a de nouveau un engouement pour les tournois. À un moment donné, on s’est dit qu’il n’y avait plus beaucoup d’inscrits. Certains joueurs pendant la crise sanitaire se sont dit que ça ne leur avait pas forcément manqué. On a vraiment vu une baisse dans les inscriptions l’année passée mais au final maintenant, la machine est relancée."

La juge arbitre de la compétition souligne malgré tout un petit bémol: trop peu de femmes se sont inscrites. "Le point négatif dans les tournois en général mais dans celui-ci aussi, c’est qu’il y a de moins en moins de dames. C’est tristement vide. En général, quand elles ont une mauvaise expérience de jeu, elles arrêtent directement de jouer. On n’a pas su ouvrir la catégorie Dames 2 parce qu’il n’y avait que deux inscrites. C’est un peu dommage."

Le TC Bosquet en force

Autre fait marquant du tournoi, les membres du club sont de retour dans la compétition. "Il y a beaucoup de joueurs du club du Bosquet qui participe au tournoi et ça, c’est vraiment chouette. Il y en a 67 inscrits sur 250, c’est un bon ratio."

Parmi ces joueurs, on retrouve Wissam Amezian. Ce jeune joueur de 17 ans, classé C15.3 et membre du TC Bosquet depuis toujours, fait partie des révélations du tournoi puisque, malgré son unique heure d’entraînement par semaine, il survole le tournoi et s’est hissé jusqu’à la finale. Il l’avoue, il ne s’attendait pas à atteindre ce niveau. "Ça doit faire 6 ans que je fais des tournois et ça ne fonctionnait pas tellement. Je perdais tout le temps au premier tour, je n’avais pas la niaque. Et cette année, je sens que j’ai plus d’envie. Je ne m’attendais pas à atteindre la finale pour autant mais je sens que ma mentalité a changé."

Habitué des surfaces synthétiques, Wissam se sent à l’aise dans son club de cœur et apprécie les tournois "à la maison" du Bosquet. "C’est une ambiance assez familiale. C’est un plus petit tournoi sur des surfaces un peu différentes. J’ai l’avantage d’être habitué sur ce type de terrain, ce qui peut être un avantage", explique-t-il.

En forme cette saison, le jeune tennisman ne compte pas s’arrêter au tournoi du Bosquet et va enchaîner les compétitions tout l’été, avec l’espoir de rafler les trophées.