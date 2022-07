«Il est temps d’en rire»: c’est parti pour deux mois d’humour sur gazon!

Thibaut Nève, c’est la 3eédition de ce festival au succès improbable, puisqu’il est né pendant la pandémie en 2020, mais a rassemblé 4000 spectateurs la première année, puis 8000 l’été dernier. Et vous revenez pour 50 dates!

Oui, on joue les deux mois car économiquement, c’est intéressant de jouer longtemps. Nous dépendons à 70% de la billetterie. Même si nous avons le soutien de la Province du Brabant wallon, nous ne recevons pas de subsides du ministère de la Culture. Le dossier est sur le bureau de la ministre Linard, mais il faut savoir que l’humour n’est pas reconnu comme un produit culturel.

Comment est née cette idée de festival avec David Hellebrandt?

Comme moi, David a un profil atypique pour le milieu du spectacle. Il est humoriste, originaire du BW, de Corbais. Mais il est d’abord ingénieur commercial. Quant à moi, j’ai étudié la linguistique à l’ULB avant de faire le Conservatoire. Lorsque je l’ai rencontré, il organisait les apéros off-shore, au lac, depuis dix ans. C’est lui qui a eu l’idée d’exploiter cet espace magnifique en soirée, pour des scènes humoristiques. D’abord du stand-up, et ensuite, en 2021, du théâtre. Cette année, ce sera les deux.

D’où provient votre public?

Environ la moitié vient du Brabant wallon, l’autre moitié de Bruxelles. Nous avons aussi un partenariat avec le Château du Lac de John Martin, qui propose des nuitées avec soirées spectacles. Là ce sont plutôt des touristes. Ces packs attirent les gens de l’hôtel qui se plaisent bien ici et ont envie de divertissement et de profiter du jardin après le spectacle, car c’est un endroit idyllique en été. Et entre 19h et 20h, c’est apéro.

À l’affiche cette année, deux créations. En juillet, c’est une pièce de théâtre que vous mettez en scène…

Cela s’appelle Les Envies sauvages, et c’est une comédie de Céline Scoyer. Céline est une jeune auteure, elle a écrit la pièce sur mesure, pour qu’elle soit jouée ici, car l’histoire permet d’intégrer tous les imprévus du plein air, comme la météo, un chant d’oiseau, un renard qui passe, les cris des grenouilles… Nous avons décidé de tourner cela en dérision et d’en jouer. C’est l’histoire d’un couple d’utopistes, Alice et Romain, qui veut se reconnecter avec la nature, et part vivre dans la forêt. Mais les choses vont rapidement se gâter, lorsqu’ils se rendront compte qu’ils ne sont pas du tout assez loin de toute civilisation…

Vous enchaînez en août avec un autre concept: une soirée pour sept jeunes stand-uppeurs.

L’idée est de leur donner le micro, pendant 8 minutes à chacun, pour se faire connaître. Le fil rouge de la soirée est de donner à voir au public ce qui se passe «côté coulisses», avec leur regard.

C’est donc baptisé "Stand Up, mode d’emploi".

Et les familles auront aussi leur moment privilégié: tous les samedis à 16h, c’est la Ligue d’impro professionnelle qui jouera.

Ce ne sera pas un spectacle d’impro classique. Le concept est interactif, c’est «Dis, pourquoi?». Un expert de la société est invité pour aborder sa matière au cours d’une conférence ludique. Et les improvisateurs participeront en utilisant cette thématique. On a répété un peu et ça donnait des choses très drôles.

Pas de grands noms de la scène humoristique, cette année, alors?

En juillet, ils sont à Avignon, alors on les a invités fin août, début septembre, quand ils seront reposés. On retrouvera Guillermo Guiz, Fanny Ruwet, Cécile Djunga, Éric Boschman, Gérémy Crédeville et PE. En cas de pluie, ils pourront jouer à la Sucrerie de Wavre qui est un nouveau partenaire.

www.ilesttempsdenrire.be