Un an et dix mois de prison pour des vols de vins de très grand prix dans des magasins de Rixensart et Waterloo

Quand il ne joue pas au taximan ou au proxénète, Constantin dit être actif dans l’événementiel. C’est pour une quatrième activité, celle de voleur, qu’il se trouvait dans le prétoire.

Les 25 et 30 avril 2019 en effet, son GSM activa des antennes proches des Delhaize de Rixensart et de Waterloo où des bouteilles de vin de qualité disparurent des rayons, six d’un prix total de 6833€ dans le premier cas, huit d’un prix global de 4758€ dans le second.

Des bouteilles «d’une valeur astronomique»

Le troisième voyage en Brabant wallon eut lieu le 23 avril 2019. Il le mena au Carrefour de Rixensart où trois bouteilles d’un grand cru théoriquement vendues au prix de 1415€ l’unité furent embarquées sans tambour ni trompette.

Cette fois-là, Constantin était accompagné de MarianV., 32ans, d’Etterbeek, qui se trouvait à ses côtés au tribunal avec sur les cornes ce vol et la participation d’association de malfaiteurs retenue aussi pour le taximan.

Pour la substitute du procureur du roi Stéphanie Bonté, qui parla de bouteilles "d’une valeur astronomique" , les indices retenus à charge des deux prévenus se transforment en preuves: "Trois vols identiques commis en Brabant wallon en une semaine sans pouvoir fournir d’explication sérieuse de la part du bon Samaritain" .

Le tribunal l’a entendue: un an avec sursis pour Constantin, dix mois avec sursis pour Marian.