Une Genvaloise termine dans le top 4 de la version flamande de The Voice Kids

Terminant parmi les quatre derniers du concours, la jeune chanteuse voit cette étape de son parcours artistique comme une trajectoire à suivre pour l’avenir.

Quel est votre sentiment sur votre parcours dans l’émission?

Honnêtement, je ne m’attendais déjà pas à passer les auditions à l’aveugle. Puis quand ils se sont retournés, j’étais choquée. Mais je ne pensais pas forcément gagner le concours, j’étais juste contente à chaque manche de pouvoir continuer à retourner sur la scène. C’était à chaque fois de plus en plus exceptionnel. J’ai pu voir une évolution dans mon chant, mais aussi dans ma manière d’aborder le jeu.

Comment cela s’est passé par rapport à la barrière de la langue? Ce n’était pas trop compliqué?

Depuis ma maternelle, je vais à l’école en immersion. Mais il faut avouer qu’au tout début, c’était un peu compliqué. J’ai surtout dû reprendre le rythme mais au fur et à mesure, mon flamand était de plus en plus naturel et les coachs me l’ont dit. C’est d’ailleurs assez rigolo parce qu’en classe quand j’étais petite, on apprenait des chansons de K3 (groupe faisant partie des coachs de l’émission NDLR.) pour s’entraîner. Et là, c’était elles qui m’écoutaient sur scène.

Vous avez visiblement une attache particulière avec la scène…

Oui j’adore! J’ai vraiment envie de pouvoir vivre de ça, de créer une connexion avec le public. En tout cas je n’ai pas envie de perdre le chant dans ma vie en faisant quelque chose qui me plairait certainement mois. Mais je suis encore jeune et j’ai le temps de pouvoir bien me préparer. J’aimerais devenir inspirante comme Aretha Franklin m’a inspirée par exemple.

Depuis quand chantez-vous?

Je chante depuis que je suis toute petite. Depuis la crèche, la musique a toujours été là. Je suis aussi à l’Académie de musique de Rixensart depuis mes 7 ans. Et mon père a toujours joué de la guitare et me chantait des chansons de son répertoire. De manière générale, j’ai pas mal de membres de ma famille qui aiment et font de la musique.

Je suppose qu’ils doivent vous soutenir à 100% dans votre parcours artistique.

Oui ils ont toujours été là pour moi. Mon papa m’a surtout influencée dans mes choix musicaux et ma maman m’a aussi toujours soutenue. C’est d’ailleurs elle qui m’a inscrite au cours de chant et elle est là à tous mes concerts. J’ai aussi une coach vocal, Dida Robbert, qui est tout le temps super fière de moi. Elle croit tellement en moi qu’elle a investi tellement de temps à me soutenir. Quand j’étais dans The Voice kids, j’avais déjà un poids en moins parce que dans son cœur, j’avais déjà gagné.

Maintenant que The Voice kids est terminé, quel est votre prochain objectif?

J’ai une amie qui est toujours avec moi et qui fait du piano. On a déjà fait quelques scènes ensemble et c’était vraiment incroyable. J’ai envie d’avoir un petit groupe et d’enchaîner les concerts. Ce qui est sûr, c’est que je serai heureuse tant que je pourrai continuer à chanter.