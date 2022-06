Une séance de yoga collective au lac de Genval

Le mois de juin est souvent synonyme de période de stress pour les étudiants et leur(s) parent(s), alors pourquoi ne pas venir vous détendre dimanche au bord du lac de Genval lors d’une séance de yoga au grand air? "Comme la journée internationale du yoga aura lieu le 21 juin, nous avons pensé que ce week-end était idéal, explique Alexia Martin, organisatrice de l’événement. En plus, on se rapproche du solstice d’été, donc Catherine de Halleux, le professeur de yoga qui animera la séance, proposera des pratiques et des postures orientées vers le soleil. L’occasion de se remplir d’énergie pour vibrer au rythme de l’été qui arrive."