"C’est un secteur très surveillé" , lui dira le président de la sixième chambre correctionnelle à l’audience du 19 avril où le parquet reprochait à Haifang C., 41 ans, de Beersel, des préventions d’aveu tardif de faillite, utilisation de moyens ruineux par le non-paiement des créanciers de sa faillite et des abus de biens sociaux, avoir prélevé des fonds sur son compte débiteur, le tout entre le 1erjanvier 2018 et le 7 septembre 2020, date de sa faillite.

L’intéressée, avec une amie, avait fondé en 2011 une société qui exploita jusqu’en octobre 2019 un restaurant à Genval. Au moment de la faillite, elle accusait un passif institutionnel de 165170€ pour un passif total de 235000€ et un compte débiteur de 165000€.

Un plan d’apurement pas intégralement respecté

Le curateur de la faillite précisa que la prévenue avait été gérante jusqu’au 11 mai 2020 alors qu’elle avait démissionné le 4 décembre 2019 après avoir décidé de céder ses parts à un certain Lei Ding qui devait venir en Belgique, mais qui n’y mit jamais le pied.

Quelques mois avant la faillite, elle effectua des retraits sans justification de son compte débiteur et le plan d’apurement qu’elle présenta au curateur ne fut pas intégralement respecté.

Aujourd’hui, de son propre aveu, la société se trouvait en état de faillite dès 2018, ce qui conforta le parquet dans sa décision de poursuivre la prévenue du chef d’aveu tardif. Il qualifia d' "obscur" le fait qu’elle se soit donné elle-même décharge de ses fonctions d’administratrice. "Elle se soucie très peu de ses créanciers. C’est la troisième société dont elle a été gérante et toutes sont tombées en faillite."

Dix mois de prison ferme

Une peine de 12 mois de prison avec sursis et une interdiction d’exercer toute fonction professionnelle furent requises. L’avocat de l’intéressée plaida l’acquittement pour une femme "mauvaise gestionnaire" certes, mais qui n’avait pas d’intention frauduleuse.

Le tribunal ne l’a pas entendu de cette oreille: dix mois de prison ferme, amende de 8000€ (sursis pour moitié), obligation de payer 269000€ au curateur et interdiction professionnelle pendant cinq ans.