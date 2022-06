Rixensart: le jeune chef Martin Volkaerts ajoute «Le Cyprès» à «L’Amandier»

«Une table des copains»

Le jeune chef avait une idée derrière la tête, à l’opposé du restaurant gastronomique: "Je l’ai appelé “Le Cyprès”, un nom qui garantit sa parenté avec “L’Amandier”, mais qui offre aussi un petit jeu de mots parce que les produits qui y seront proposés seront les plus locaux possible, si près… , sourit Martin Volkaerts. Ce sera ce que j’appelle une table de copains. Je voudrais que les gens y partagent un repas en toute simplicité. On servira des produits de qualité, comme ceux que je travaille d’habitude, mais ils seront présentés de manière simple, sans chichis, c’est le produit qui primera et sera mis en avant. La carte changera souvent aussi. On sera davantage dans le domaine bistrot que gastro. La carte des vins sera abordable, et on pourra aussi venir y boire un verre ou un café."

Aux fourneaux, Julie Denis a été désignée ambassadrice du chef. "Elle a toute ma confiance. Julie a travaillé pendant sept ans avec moi, puis elle est partie pour une autre expérience pendant trois ans. Je suis très heureux de la retrouver et de lui confier “Le Cyprès”", conclut Martin Volkaerts

Le Cyprès ouvrira ses portes le 21 juin. Le restaurant sera ouvert du mardi au samedi, midi et soir.

«Le Cyprès», avenue de Mérode, 85, à Rixensart (022750231, info@lecypres.be, www.lecypres.be).