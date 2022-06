Déviation vers la rue Deceuster: le ras-le-bol

Mais depuis le milieu du mois d’avril, un nouveau chantier, au niveau de l’avenue Franklin Roosevelt (N275) cette fois, provoque un nouveau flux de véhicules et ce, pour une durée de cinq mois minimum. Déclarée "à la sauvette" par un document glissé dans leur boîte aux lettres, cette dernière perturbation est la goutte de trop pour les riverains.

"Il y a constamment du bruit et ça, ce n’est pas possible. En plus, la vitesse est limitée à 20 km/h pour cette rue, et on ne peut pas dire que ce soit respecté. Je me suis même fait accrochée par un camion qui n’a même pas remarqué que j’étais là. Cette situation est dangereuse pour nous et nos enfants , explique Edith Beauclercq, la représentante des riverains. Certaines personnes de la rue ont parfois besoin de soins médicaux urgents. Dans ces conditions, il est impossible pour les véhicules prioritaires de pouvoir arriver le plus rapidement possible" , ajoute-t-elle.

Des discussions qui n’aboutissent pas

Au début du mois de mai, les riverains ont décidé de contacter directement la commune pour faire savoir leur mécontentement via une lettre. Ils expliquent la dangerosité, l’usure d’une rue inadaptée aux passages de poids lourds, l’accès difficile à leur habitation… La liste est longue.

En guise de réponse, la commune a indiqué qu’après concertation avec les services techniques avec le SPW et les TEC, la rue Denis Deceuster s’avérait l’itinéraire de déviation qui représente le meilleur compromis. Une réponse qui ne satisfait pas les habitants de la rue, qui assure que d’autres options pourraient être envisagées.

Déterminés, les riverains se sont exprimés, via la voix du conseiller communal Christian Chatelle (DéFi), lors du dernier conseil communal. "Alors que les aménagements prévus pour une zone de rencontre (panneau routier indiquant la zone de rencontre, bac à fleurs, pieds dessinés au sol) arrivaient déjà à peine à sécuriser ce tronçon pour les usagers faibles et les petits enfants qui y habitent, l’augmentation exponentielle d’un trafic de transit souvent à vitesse excessive a rendu la situation critique" , lance-t-il avant de proposer une série de suggestions pour remédier à ce problème.

"Nous comprenons évidemment parfaitement le désarroi des habitants , a répondu l’échevin Vincent Garny (NAP-MR). Nous allons proposer une réunion publique avec les riverains et les autres personnes concernées. Dans l’intervalle, nous allons réexaminer de manière encore plus précise les alternatives possibles pour voir s’il y a moyen d’alléger cette déviation."

La bourgmestre Patricia Lebon a ajouté qu’il n’y aura sûrement pas "de solution miracle."

Prévue le 14 juin, la réunion sera l’occasion pour les riverains de ce petit tronçon de rue d’exprimer leur mécontentement de vive voix et, qui sait, de voir si un compromis peut être trouvé.